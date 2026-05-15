Pronostic LOSC – AJ Auxerre : une finale pour la Ligue des Champions et le maintien !

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des matchs les plus importants de cette 34e et dernière journée de Ligue 1. Le LOSC reçoit ce dimanche (21h) l’AJ Auxerre dans un match à double enjeu. Troisièmes du classement, les Dogues doivent l’emporter pour sécuriser leur place sur le podium et valider leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En face, l’AJA, 15e et première équipe non relégable, joue tout simplement sa survie dans l’élite.

Ligue 1 – LOSC vs AJ Auxerre

Dimanche 17 mai 2026 · 21h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : valider le retour en Ligue des Champions

Le LOSC aborde ce rendez-vous avec une énorme pression sur les épaules. Après une saison globalement très solide, les hommes de Paulo Fonseca ont désormais l’occasion de retrouver la Ligue des Champions grâce à une place sur le podium. Mais dans une lutte extrêmement serrée pour le Top 3, les Dogues n’ont pas le droit à l’erreur.

À domicile, Lille s’est montré particulièrement performant cette saison avec l’une des meilleures défenses du championnat et une grande régularité dans les gros rendez-vous. Les Nordistes restent notamment sur plusieurs prestations convaincantes devant leur public, où leur intensité et leur qualité technique ont souvent fait la différence.

Mais attention tout de même au contexte. La pression du résultat pourrait rendre cette rencontre plus tendue que prévu, surtout si Auxerre parvient à tenir défensivement durant une bonne partie du match.

AJ Auxerre : jouer sa survie jusqu’au bout

Du côté de l’AJA, l’objectif sera clair : ramener au moins un résultat pour espérer rester en Ligue 1. Longtemps en difficulté cette saison, les Bourguignons ont réussi à rester en vie avant cette dernière journée grâce à plusieurs performances importantes ces dernières semaines.

Auxerre sait toutefois que le défi s’annonce immense sur la pelouse lilloise. Face à une équipe largement supérieure sur le papier et poussée par tout un stade, les hommes de Christophe Pélissier devront réaliser un match quasiment parfait défensivement.

L’AJA pourrait adopter une approche très prudente avec un bloc bas et beaucoup de densité dans l’axe afin de limiter les espaces pour les offensifs nordistes. Les Auxerrois tenteront ensuite d’exploiter les transitions rapides et les coups de pied arrêtés, secteurs dans lesquels ils ont parfois réussi à faire la différence cette saison.

Mentalement, Auxerre pourra aussi s’appuyer sur l’urgence du maintien. Dans ce type de rencontre, l’engagement et l’intensité peuvent parfois compenser l’écart de qualité entre les deux équipes.

Les confrontations récentes

Les dernières confrontations entre Lille et Auxerre ont souvent tourné à l’avantage des Dogues ces dernières saisons.

Sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes :

LOSC : 5 victoires

AJ Auxerre : 0 victoire

Matchs nuls : 5

Le match aller, remporté par les Dogues (3-4), avait notamment offert une rencontre très disputée avec beaucoup d’intensité.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise).

Incertains : Broholm (blessé), Santos, Edjouma (choix).

La compo probable de l’AJ Auxerre : Léon – Sy, Diomandé, Akpa, Mensah – Danois, Owusu, Ahamada – Sinayoko, Mara, Namaso.

Absents : El Azzouzi, Zaddy, Devernois, Okoh (blessés, reprise).

Incertains : Faivre, Oppegard (blessés).

Les joueurs à suivre

Hakon Arnar Haraldsson (LOSC) : Très en vue ces dernières semaines, le milieu offensif lillois a inscrit 2 des 4 derniers buts du LOSC à domicile. Capable de se projeter rapidement vers l’avant et de faire des différences entre les lignes grâce à sa qualité technique, l’international islandais pourrait encore jouer un rôle majeur dans cette rencontre décisive pour la qualification en Ligue des Champions.

Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) : En grande forme dans ce sprint final, Lassine Sinayoko reste sur 2 buts et 1 passe décisive lors de ses 2 derniers matchs. Très dangereux dans les transitions grâce à sa vitesse et sa percussion, l’attaquant auxerrois pourrait représenter la principale menace offensive de l’AJA dans ce match capital pour le maintien.

Les tendances de cotes : Lille largement favori à domicile

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire LOSC 1,42 ≈ 70% Lille favori pour valider la C1 Match nul 4,90 ≈ 20% Un résultat qui pourrait condamner l’AJA Victoire AJ Auxerre 7,20 ≈ 14% Exploit attendu des Auxerrois

Les bookmakers voient clairement le LOSC comme le grand favori de cette rencontre. Solides à domicile et supérieurs sur le papier, les Dogues semblent avoir toutes les cartes en main pour décrocher leur qualification en Ligue des Champions. Mais la pression du maintien pourrait rendre Auxerre particulièrement difficile à manœuvrer.

Nos pronostics pour LOSC – AJ Auxerre

Victoire du LOSC : Lille semble mieux armé collectivement et possède davantage de certitudes avant cette dernière journée décisive.

Le LOSC marque plus de 1,5 buts : Face à une équipe auxerroise qui devra probablement prendre des risques à un moment du match, les Dogues pourraient trouver plusieurs fois l’ouverture.

Score possible

3-1 pour le LOSC : Poussés par leur public et avec une qualification en Ligue des Champions au bout, les Dogues devraient réussir à faire respecter la logique malgré une belle résistance auxerroise, qui jouera sa survie jusqu’au bout.