Pronostic AJ Auxerre – FC Nantes : l’IA prédit le résultat de la finale des barrages

Voici l’analyse complète du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est LE match le plus important de la saison du FC Nantes, et peut-être même de l’histoire récente du club. Toujours 17es et premiers relégables au classement, les Canaris se déplacent ce samedi (19h) sur la pelouse de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste. Les hommes de Vahid Halilhodzic doivent impérativement s’imposer pour revenir à deux points de l’AJA et continuer à croire à une place de barragiste, qui leur offrirait une chance de se sauver.

Ligue 1 – AJ Auxerre vs FC Nantes

Dimanche 5 avril 2026 · 17h15 · Stade de l’Abbé-Deschamps

AJ Auxerre : se maintenir dans la course

Auxerre reçoit Nantes avec l’objectif de consolider sa position de barragiste. Les Bourguignons affichent une équipe capable de rivaliser à domicile mais parfois irrégulière dans la finition. Pour espérer ramener un résultat positif, Auxerre devra rester solide défensivement, compacter les lignes et être dangereux sur les contres ou sur coups de pied arrêtés.

L’AJA pourrait chercher à profiter des erreurs nantaises et à contrôler le tempo du match dans les premières minutes, tout en exploitant les espaces laissés par un FC Nantes obligé de se projeter offensivement.

FC Nantes : l’urgence d’une victoire

Pour les Canaris, chaque point compte dans cette lutte pour le maintien. Nantes doit impérativement marquer des points à l’extérieur pour espérer ne pas se retrouver en position encore plus précaire. La pression sera forte sur les joueurs de Halilhodzic, mais un match plein pourrait relancer leur saison et redonner confiance à l’équipe.

Les Nantais devront miser sur leur capacité à jouer juste au milieu de terrain, à créer des décalages rapides et à concrétiser leurs occasions devant le but. Une gestion prudente des temps faibles et des contre-attaques d’Auxerre sera également essentielle.

Les confrontations récentes

Les matchs entre Auxerre et Nantes ont souvent été très serrés, avec peu d’écarts au score et beaucoup de tension. Mais globalement, ce sont les Nantais qui ont souvent pris l’avantage ces dernières années.

Sur les 10 dernières confrontations :

FC Nantes : 6 victoires

AJ Auxerre : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Les compos probables

La compo probable de l’AJ Auxerre : Léon – Sy, Diomandé, Okoh, Mensah – Danois, Owusu – Faivre, Namaso, Oppegard – Sinayoko.

Absent : Coulibaly (blessé).

Incertain : El Azzouzi (reprise).

La compo probable du FC Nantes : Lopes – Guilbert, Awaziem, Youssif, Cozza – Coquelin – Centonze, Lepenant, Kaba, Abline – Ganago.

Absents : Tabibou (blessé), Tati (suspendu).

Les joueurs à suivre

Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) : L’attaquant auxerrois a marqué lors du dernier match face au Havre et arrive en pleine confiance à l’occasion de ce choc pour le maintien. Capable de se créer des occasions dans la surface et d’être dangereux dans les petits espaces, il sera une menace constante pour la défense nantaise. Sa présence dans la surface pourrait faire basculer la rencontre en faveur de l’AJA.

Fabien Centonze (FC Nantes) : Le latéral nantais sera un élément clé dans ce déplacement décisif. Très impliqué offensivement depuis son arrivée, Centonze apporte de la largeur et des passes décisives grâce à sa qualité de centres et ses montées. S’il parvient à combiner efficacement avec ses coéquipiers dans les ailes, il pourrait être déterminant pour créer des opportunités et soulager la pression sur son équipe.

Les tendances de cotes

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Auxerre 2,00 Unibet léger favori Match nul 3,20 Unibet scénario crédible Victoire Nantes 3,90 Unibet outsider possible

Probabilités implicites approximatives :

Auxerre : 50 %

Match nul : 31 %

Nantes : 26 %

L’équilibre reste relativement fragile, avec un léger avantage pour Auxerre grâce à l’avantage du terrain. Nantes reste cependant capable de renverser la tendance, surtout dans un match aussi crucial pour le maintien.

Les pronostics de ChatGPT pour AJ Auxerre – FC Nantes

Auxerre gagne ou match nul : Les Bourguignons partent légèrement favoris à domicile. La pression sur Nantes et la solidité défensive d’Auxerre pourraient leur permettre de décrocher au moins un point.

Moins de 2,5 buts dans le match : Compte tenu de l’enjeu et des styles prudents des deux équipes, une rencontre serrée avec peu de buts est probable.

Score possible

1‑1 : Auxerre pourrait ouvrir le score sur une action bien construite, mais Nantes, grâce à ses latéraux comme Fabien Centonze, pourrait trouver la parade et égaliser. Un résultat tendu qui reflète l’importance du match pour le maintien.