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FRANCE

FC Nantes Mercato : miracle, les Kita tiennent deux nouveaux renforts pour la L2 ! 

Par Bastien Aubert - 4 Juin 2026, 19:40
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Lamine Diack (FC Nantes)

Au contraire d’Alban Lafont, Malang Gomes et Lamine Diack seront de retour au FC Nantes et devraient être prêts pour débuter la saison prochaine en Ligue 2.

Le FC Nantes peut déjà compter sur deux renforts internes pour préparer son opération remontée en L1.  Ces dernières semaines, les inquiétudes se sont pourtant multipliées à la Beaujoire. Entre la relégation en Ligue 2, les difficultés à trouver un nouveau coach et les nombreux mouvements attendus dans l’effectif, les supporters cherchent des motifs d’optimisme. Et ils pourraient en trouver avec les situations de Malang Gomes et Lamine Diack.

Gomes et Diack vont revenir au FC Nantes 

Selon Emmanuel Merceron, les deux milieux de terrain seront bien de retour au FC Nantes pour la préparation estivale. Contrairement à Alban Lafont, dont l’avenir reste très incertain, les deux joueurs n’envisagent pas de quitter les Canaris cet été. Mieux encore, ils devraient être pleinement opérationnels pour le début de la prochaine saison en Ligue 2.

À trois semaines de la reprise de l’entraînement à la Jonelière, cette perspective représente une excellente nouvelle pour un effectif qui aura besoin de stabilité et d’expérience afin d’aborder un championnat particulièrement exigeant.

Deux renforts sans indemnité de transfert

Dans un contexte économique forcément plus compliqué après la descente en Ligue 2, le retour de Malang Gomes et de Lamine Diack ressemble presque à deux recrues estivales. Les dirigeants du FC Nantes n’auront pas à débourser la moindre indemnité pour récupérer deux éléments qui connaissent déjà parfaitement l’environnement du club. Un avantage non négligeable alors que le mercato s’annonce animé dans le sens des départs comme des arrivées.

Les deux joueurs auraient également affiché leur volonté de participer pleinement au projet nantais malgré les nombreuses zones d’ombre qui entourent encore la saison à venir. À l’heure où le FC Nantes cherche encore ses repères après la relégation, ces deux retours pourraient rapidement devenir des atouts importants dans la quête d’un retour immédiat en Ligue 1.

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