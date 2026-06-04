Sollicité par le Stade Rennais au mercato, Mohamed Amoura est dans le dur tandis que Ludovic Blas veut rester en Bretagne cet été !

Le Stade Rennais continue d’ajuster les contours de son effectif pour la saison à venir. Entre renforts ciblés et gestion des cadres, le club breton avance sur plusieurs dossiers importants. Parmi eux, deux cas retiennent particulièrement l’attention : celui de Ludovic Blas et celui de Mohamed Amoura.

Blas veut poursuivre au Stade Rennais

Selon Ouest-France, Ludovic Blas (28 ans) aurait clairement exprimé sa volonté de rester au Stade Rennais cet été, malgré des interrogations sur son avenir à moyen terme. Sous contrat et encore engagé pour une saison, le milieu offensif ne serait pas dans une logique de départ, préférant s’inscrire dans la continuité du projet breton. Une décision importante pour le club, qui conserve ainsi un joueur clé de son animation offensive.

Amoura divise déjà

Dans le même temps, le Stade Rennais continue de s’intéresser à Mohamed Amoura, attaquant de Wolfsburg. L’attaquant de 26 ans, qui a connu une deuxième partie de saison plus compliquée en Allemagne, reste néanmoins un profil apprécié pour sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Mais le dossier ne semble pas simple. Entre adaptation récente en Bundesliga et concurrence potentielle, le club breton devra composer avec plusieurs inconnues.

L’ancien international algérien Ismaël Bouzid a d’ailleurs livré son analyse sur le joueur, soulignant la complexité de son parcours récent : « Il y a plusieurs données qu’il faut souligner : la personnalité du joueur, les facteurs mentaux et physiques, et le haut niveau est difficile. Amoura sera au niveau pour la Coupe du monde, si Dieu le veut », a-t-il confié à Maghreb-Foot. Des propos qui illustrent à la fois le potentiel du joueur… et les incertitudes qui l’accompagnent.

Rennes entre stabilité et renfort offensif

Pour le Stade Rennais, la situation est claire : conserver ses cadres tout en cherchant à renforcer son secteur offensif. La volonté de Ludovic Blas de rester constitue une base solide pour le projet, tandis que la piste Amoura s’inscrit dans une logique d’ajout de vitesse et de percussion. Reste à savoir si le club breton passera à l’action de manière concrète dans les prochaines semaines, alors que le mercato commence à s’accélérer.