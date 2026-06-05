Sur le départ du PSG au mercato, Lucas Chevalier (24 ans) est courtisé par le Stade Rennais et un autre club de Ligue 1 aux dents longues.

Le mercato des gardiens pourrait réserver quelques surprises dans les prochaines semaines. Du côté du PSG, la situation de Lucas Chevalier suscite de plus en plus d’interrogations. Malgré une attitude irréprochable tout au long de la saison, le portier parisien a été déclassé et aurait mal vécu son manque de perspectives. À 24 ans, l’ancien espoir français estime être à un moment charnière de sa carrière et souhaite désormais enchaîner les matchs au plus haut niveau.

Un départ du PSG désormais envisageable

Selon PSG Inside Actus, un transfert n’est plus une hypothèse à écarter. Si une offre jugée satisfaisante arrive rapidement sur le bureau des dirigeants parisiens, le PSG pourrait accepter d’ouvrir la porte à son gardien. Une situation qui a naturellement attiré plusieurs clubs en quête d’un renfort de qualité dans les cages.

Parmi les formations les plus attentives figure le Stade Rennais. Le club breton suit depuis plusieurs semaines la situation du portier et apprécie son profil, son expérience du très haut niveau malgré son jeune âge et sa marge de progression. Rennes cherche à renforcer plusieurs secteurs de son effectif et le poste de gardien fait partie des réflexions en cours.

L’AS Monaco et l’Allemagne dans la bataille pour Chevalier

Mais le Stade Rennais n’est pas seul sur ce dossier. Toujours selon la même source, l’AS Monaco surveille également de très près l’évolution de la situation. Le club de la Principauté pourrait disposer d’arguments sportifs importants pour convaincre le joueur. Cette concurrence monégasque risque de compliquer considérablement la tâche des dirigeants rennais. Le club du Rocher a déjà démontré ces dernières années sa capacité à attirer des profils ambitieux grâce à son projet sportif et sa visibilité.

La menace ne vient pas uniquement de Ligue 1. Des clubs de Bundesliga suivraient eux aussi le dossier avec attention. Plusieurs pistes sérieuses existeraient en Allemagne, où le profil du gardien est apprécié pour sa qualité de relance et sa maturité. Une concurrence supplémentaire qui pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines. À ce jour, aucune décision définitive n’a été prise et le PSG conserve la maîtrise du dossier mais la tendance évolue clairement. Entre le Stade Rennais, l’AS Monaco et plusieurs prétendants allemands, la bataille ne fait sans doute que commencer.