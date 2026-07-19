PSG Mercato : c’est confirmé pour la troisième recrue !

Un accord total serait très proche d’être trouvé pour le transfert de Maghnes Akliouche (AS Monaco) au PSG.

Comme annoncé ce samedi par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Maghnes Akliouche n’a jamais été aussi proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée ce dimanche par le compte X @Djaameel_, selon lequel le PSG se rapprocherait d’un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de l’international français.

Accord total imminent pour Akliouche au PSG ?

« Le PSG et Monaco sont très proches d’un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. Toutes les parties sont confiantes pour parvenir à un accord. L’attaquant monégasque devrait normalement être le premier renfort offensif du club », a assuré le suiveur du club de la capitale sur le réseau social X.

Alors que l’AS Monaco réclamait près de 50 millions d’euros pour laisser partir son joueur cet été, le transfert devrait finalement être conclu pour un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros. Après Alessandro Longoni et Lucas Digne, qui devrait signer au PSG à son retour de la Coupe du monde 2026, Maghnes Akliouche devrait ainsi devenir la troisième recrue estivale du double champion d’Europe en titre, mais aussi son premier renfort offensif de ce mercato.