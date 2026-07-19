OL Mercato : un attaquant lyonnais envoyé en Ligue 1

En manque de perspectives de temps de jeu à l’OL, Enzo Molebe pourrait rebondir en Ligue 1.

L’avenir d’Enzo Molebe devrait s’écrire loin de Lyon cette saison. D’après les révélations du journaliste Sacha Tavolieri, l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais négocient actuellement un accord portant sur un prêt avec option d’achat pour le jeune attaquant de 18 ans. Les discussions seraient bien avancées et une finalisation est attendue au cours de la semaine prochaine.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation lyonnais, Molebe sort d’une période où son temps de jeu en équipe première est resté limité, avant un prêt à Montpellier. Malgré son potentiel, Paulo Fonseca aurait expliqué au joueur qu’il ne pouvait pas lui garantir une place importante dans la rotation cette saison, ouvrant ainsi la porte à un départ temporaire.

Un départ pour accélérer sa progression

Pour l’OL, ce nouveau prêt représenterait une opportunité de voir Enzo Molebe poursuivre son développement dans un environnement de Ligue 1, avec davantage de perspectives de temps de jeu. De son côté, Nice continue de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel afin de renforcer son secteur offensif.

Si les négociations aboutissent, l’opération inclurait une option d’achat, un élément qui pourrait permettre au Gym de conserver définitivement l’international français des équipes de jeunes en cas de saison convaincante. La conclusion du dossier est désormais attendue dans les prochains jours.