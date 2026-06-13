Stade Rennais Mercato : le futur meilleur attaquant du monde dans le viseur ?

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Et si le Stade Rennais s’invitait dans le dossier Enzo Molebe ? Un club de Ligue 1 suit l’attaquant de l’OL aux grandes ambitions, et le profil du SRFC apparaît comme une piste crédible.

Le Stade Rennais pourrait bien s’immiscer dans le dossier d’un attaquant très prometteur cet été. En effet, Enzo Molebe, attaquant de 18 ans de l’Olympique Lyonnais et prêté à Montpellier pour gagner en temps de jeu et en expérience, continue de susciter des convoitises sur le marché français.

D’après Mohamed Toubache-Ter, un club de Ligue 1 est attentif à la situation du jeune joueur. Aucune confirmation officielle n’a filtré, mais ce type de profil pourrait correspondre parfaitement aux recherches du SRFC, encore plus si Breel Embolo venait à quitter le club cet été.

Pourquoi le Stade Rennais correspond au profil de Molebe

Dans ce contexte, le Stade Rennais coche plusieurs cases logiques dans ce dossier. Le club breton s’est imposé ces dernières saisons comme un acteur majeur du recrutement de jeunes joueurs français à fort potentiel. Sa stratégie repose sur :

la détection précoce de talents issus de Ligue 1 ou de centres de formation

une intégration progressive dans un projet offensif

une valorisation sportive et économique à moyen terme

Enzo Molebe, attaquant rapide, formé à l’OL et déjà exposé au niveau professionnel (5 matchs avec Lyon), correspond parfaitement à ce type de profil ciblé par Rennes. C’est également un joueur avec beaucoup d’ambition, étant donné qu’il a déjà déclaré par le passé que son objectif était de gagner le Ballon d’Or et de devenir le meilleur attaquant que le monde ait jamais connu.

L’OL et Montpellier encore au centre du dossier

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais, Enzo Molebe reste un joueur suivi de près par son club formateur. Son prêt à Montpellier n’a pas vraiment été un carton, avec seulement 2 buts inscrits en 12 matchs.

L’OL garde évidemment la main sur son avenir, et aucune décision n’est prise concernant un transfert définitif à ce stade.

Un dossier à surveiller pour le mercato rennais

Si l’intérêt du Stade Rennais venait à se confirmer, il s’inscrirait dans une logique bien connue du club : anticiper sur les jeunes talents de Ligue 1 avant leur explosion.

Le nom d’Enzo Molebe pourrait donc devenir une piste sérieuse à suivre dans les prochaines semaines du mercato estival.