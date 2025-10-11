Enzo Molebe ne cache pas que le Ballon d’Or est son rêve ultime de jeune footeux…

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération selon un classement établi par The Guardian, Enzo Molebe a été nommé aux côtés de talents comme Lamine Yamal (FC Barcelone) ou Franco Mastantuono (Real Madrid). Et à 18 ans, la pépite de l’OL a de grandes ambitions comme il vient de le confier à Onze Mondial.

Molebe veut commencer par « gratter le plus de temps de jeu » à Lyon cette saison

« Mon objectif cette saison, c’est de gratter le plus de temps de jeu et pourquoi pas devenir un titulaire indiscutable durant la saison. Je vais tout donner pour me faire une place », explique le joueur, qui dit s’inspirer d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Et qui ne cache pas qu’il vise très haut… « Je rêve de gagner le Ballon d’Or et devenir le meilleur attaquant que le monde ait jamais connu », glisse-t-il, en ajoutant : « En dehors du foot, j’espère construire une famille, me marier, et avoir des enfants.»