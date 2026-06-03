Stade Rennais : vers un départ surprise à 15 M€ ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais pourrait vivre un été plus animé que prévu. Alors que le club breton cherche à renforcer l’effectif de Franck Haise pour continuer à jouer les premiers rôles, un départ surprise pourrait permettre de renflouer les caisses : celui de Breel Embolo.

Arrivé avec un statut intéressant et auteur d’une saison plutôt correcte sous le maillot rennais, l’attaquant suisse voit pourtant son avenir s’écrire en pointillé. À 29 ans, son rôle de doublure axiale pourrait pousser la direction rennaise à réfléchir sérieusement à son départ après la Coupe du Monde.

Embolo, un statut devenu fragile

Breel Embolo n’a pas été inutile cette saison. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, l’international suisse a apporté son expérience, sa puissance et sa capacité à peser sur les défenses. Des statistiques honorables pour un joueur qui n’a pas toujours eu un rôle central dans le onze rennais.

Mais c’est justement là que le problème se pose. Embolo n’apparaît pas comme l’option numéro une dans l’axe de l’attaque. Son statut de doublure interroge, surtout dans un effectif où Rennes veut optimiser chaque poste, chaque salaire et chaque valeur marchande.

À l’approche du mercato, la direction bretonne pourrait donc être tentée d’ouvrir la porte.

Une valeur à 15 M€ qui peut changer la donne

Valorisé autour de 15 millions d’euros par Transfermarkt, Breel Embolo représente une vraie opportunité financière pour le Stade Rennais. Dans un marché où les attaquants expérimentés conservent une cote importante, le Suisse pourrait attirer des clubs à la recherche d’un profil physique, international et immédiatement opérationnel.

Pour Rennes, une vente autour de ce montant permettrait de dégager des liquidités importantes. Une somme qui pourrait ensuite être réinvestie pour renforcer l’effectif de Franck Haise, notamment dans des secteurs jugés prioritaires.

Le club breton doit gérer un équilibre délicat : conserver un groupe compétitif, mais aussi savoir vendre au bon moment. Et dans le cas d’Embolo, la réflexion semble ouverte.

La Coupe du Monde comme accélérateur ?

Le calendrier pourrait également jouer un rôle important. Breel Embolo va disputer la Coupe du Monde avec la Suisse, une compétition qui peut totalement relancer sa cote sur le marché. Une bonne performance internationale pourrait convaincre plusieurs clubs de passer à l’action.

C’est aussi pour cette raison que Rennes pourrait temporiser. Vendre avant le Mondial permettrait d’éviter un risque physique, mais attendre pourrait aussi permettre de faire grimper les enchères.

À 29 ans, Embolo arrive à un moment clé de sa carrière. S’il souhaite retrouver un rôle plus important, un départ pourrait faire sens pour toutes les parties.

🚨 L'AVENIR DE BREEL EMBOLO 🇨🇭 EN SUSPENS À RENNES ! 😳❤️🖤



Son statut de doublure axiale pousse la direction rennaise à réfléchir à son avenir après la CDM.



Malgré une belle saison, le joueur de 29 ans pourrait changer d'air cet été.



(@lequipe) pic.twitter.com/riZfubJRm4 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 3, 2026

Rennes veut renforcer Haise

Le Stade Rennais ne cherche pas forcément à se séparer de tous ses joueurs expérimentés. Mais avec les ambitions de Franck Haise, le club doit faire des choix forts. L’objectif est clair : bâtir un effectif plus cohérent, plus complet et capable de répondre aux exigences de la saison à venir.

Dans cette optique, une vente d’Embolo pourrait offrir une marge de manœuvre précieuse. Le Suisse a rendu des services, mais son statut de remplaçant de luxe pourrait difficilement justifier une place aussi importante dans la construction du projet.

Rennes pourrait donc décider de capitaliser sur sa valeur actuelle plutôt que de le conserver dans un rôle secondaire.

Un dossier à surveiller de près

Pour l’instant, rien n’est encore acté. Mais l’avenir de Breel Embolo à Rennes est clairement en suspens. Malgré une saison correcte, son temps de jeu, son statut et sa valorisation en font un candidat crédible à un départ cet été.

Le Stade Rennais pourrait ainsi réaliser une opération intelligente : vendre un joueur encore coté pour financer de nouveaux renforts autour de Franck Haise.

À 15 millions d’euros, le dossier Embolo pourrait devenir l’une des surprises du mercato rennais.