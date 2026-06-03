Stade Rennais : Loïc Désiré prêt à refuser une offre à 60 M€ ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais veut envoyer un message fort sur le mercato. Alors qu’Estéban Lepaul sort d’une saison exceptionnelle en Bretagne, Loïc Désiré ne compte pas ouvrir la porte à un départ aussi facilement. Même face à une offre estimée à 60 millions d’euros, le directeur sportif rennais semble déterminé à conserver son buteur.

Une position ambitieuse, mais aussi risquée, tant la cote de l’ancien Angevin a explosé en moins d’un an.

Lepaul, la très grosse affaire du Stade Rennais

Recruté l’été dernier en provenance du SCO d’Angers contre un chèque de 13,5 millions d’euros, Estéban Lepaul a totalement changé de dimension sous le maillot rennais. Pour sa première saison en Bretagne, l’attaquant a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations.

Un rendement impressionnant qui a immédiatement fait grimper sa valeur marchande. Estimé à 7 millions d’euros avant son arrivée, Lepaul serait désormais valorisé autour de 35 millions d’euros. Une progression fulgurante qui attire logiquement les regards de plusieurs clubs européens.

À l’approche du mercato estival, le Stade Rennais sait donc qu’il va devoir résister. Et pour éviter un feuilleton interminable, la direction bretonne a déjà lancé les discussions pour prolonger son buteur.

Rennes veut blinder son goleador

Interrogé par L’Équipe, Loïc Désiré a confirmé la volonté du club de prolonger Estéban Lepaul. Le message est clair : Rennes veut construire avec lui, pas le voir partir après une seule saison réussie.

« On a commencé à discuter », a expliqué le directeur sportif rennais, avant d’être interrogé sur une éventuelle offre à 60 millions d’euros. Sa réponse en dit long sur la position du club : « On veut garder le joueur, c’est clair. »

Une déclaration forte, qui montre que le Stade Rennais ne veut plus être seulement un club de passage. Après avoir retrouvé l’Europe, les Bretons veulent désormais consolider leur projet autour de leurs meilleurs éléments.

Refuser 60 M€, un choix fort ?

Sur le papier, refuser une offre de 60 millions d’euros pour Estéban Lepaul serait une décision très ambitieuse. Financièrement, Rennes réaliserait une énorme plus-value par rapport aux 13,5 millions d’euros investis l’été dernier. Mais sportivement, perdre son meilleur buteur serait un coup très dur.

C’est tout l’équilibre du dossier. Vendre Lepaul permettrait au club de remplir les caisses, mais le remplacer par un joueur aussi efficace serait loin d’être évident. À Rennes, la priorité semble donc claire : garder son numéro 9 et lui offrir un nouveau contrat pour décourager les prétendants.

Loïc Désiré l’a d’ailleurs rappelé : des offres importantes ont déjà été refusées par le passé. Le club ne veut pas céder sous la pression et chaque décision sera prise de manière collégiale.

Aït-Boudlal également dans les plans

Estéban Lepaul n’est pas le seul dossier chaud du moment. Le Stade Rennais souhaite également prolonger Abdelhamid Aït-Boudlal, considéré comme l’un des grands talents défensifs du club.

Le jeune défenseur central, parti rapidement en sélection avec le Maroc après la fin de saison, fait partie des joueurs que Rennes veut sécuriser. Là encore, la volonté est la même : verrouiller les talents avant que le mercato ne s’emballe.

« Ce sont deux joueurs qu’on souhaite prolonger », a confirmé Loïc Désiré.

Rennes joue gros cet été

Avec Lepaul et Aït-Boudlal, le Stade Rennais veut bâtir sur du solide. Le club breton ne veut pas seulement recruter, il veut d’abord conserver ses forces vives. Une stratégie cohérente pour une équipe qui veut s’installer durablement dans le haut du classement et réussir son retour sur la scène européenne.

Mais le temps presse. Plus le mercato avancera, plus les sollicitations risquent de se multiplier. Et si une offre XXL arrive réellement sur la table, Rennes devra faire un choix fort.

Pour l’instant, Loïc Désiré tient sa ligne : Estéban Lepaul est une priorité du projet rennais. Même à 60 millions d’euros, le Stade Rennais n’a pas l’intention de se laisser dicter sa loi.