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OL Mercato : contre-temps pour la sixième recrue !

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 10:40
Jun-ho Bae sous le maillot de Stoke City

L’OL serait encore loin d’avoir trouvé un accord avec Stoke City pour le transfert de Jun-ho Bae.

En quête d’un nouveau milieu offensif, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur le joueur de Stoke City, Jun-ho Bae. L’international sud-coréen, qui vient de disputer la Coupe du monde 2026, aurait d’ores et déjà donné son feu vert pour rejoindre le club rhodanien.

Pas encore d’accord entre l’OL et Stoke City pour Jun-ho Bae !

Encore faut-il que l’OL parvienne à trouver un accord avec Stoke City sur les bases d’un transfert. Selon les informations de Foot Mercato, les négociations entre les deux clubs seraient actuellement en cours pour tenter de finaliser l’arrivée de Jun-ho Bae. Il existerait toutefois, pour l’heure, un écart de valorisation entre les Gones et les Potters. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Stoke City, l’ancien joueur de Daegu est estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt.

Les discussions devraient donc se poursuivre dans les prochains jours afin de rapprocher les positions des deux clubs. Si un terrain d’entente est trouvé, l’OL pourrait rapidement boucler l’arrivée de son cinquième renfort estival, après avoir déjà enregistré les signatures de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo et Cluver Sambi Mbungu.

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