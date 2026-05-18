FC Nantes : énorme coup de théâtre, Nantes pourrait récupérer un coach de Ligue 1

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Le mercato des entraîneurs commence déjà à s’emballer en Ligue 1… et le FC Nantes pourrait bien profiter d’un énorme jeu de chaises musicales.

Alors que Will Still semblait encore récemment tout proche du FC Lorient, un retournement totalement inattendu pourrait indirectement ouvrir une piste très intéressante pour Nantes.

Auxerre pousse très fort pour Will Still

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’AJ Auxerre aurait désormais pris une énorme avance dans le dossier Will Still.

Le technicien belge serait même devenu la priorité absolue des dirigeants bourguignons pour la saison prochaine, avec des discussions déjà très avancées entre les deux parties.

Une énorme surprise alors que Lorient semblait jusque-là en pole position pour récupérer l’ancien entraîneur du RC Lens.

Christophe Pélissier fragilisé malgré le maintien

Cette offensive d’Auxerre pourrait avoir une conséquence directe sur l’avenir de Christophe Pélissier.

Pourtant maintenu en Ligue 1 après une victoire importante contre le LOSC Lille (2-0), le coach auxerrois ne serait plus certain de poursuivre l’aventure.

L’intérêt très concret pour Will Still laisse clairement penser que l’AJA réfléchit déjà à un nouveau cycle sportif.

Nantes attentif à la situation ?

Et c’est précisément là que le FC Nantes pourrait entrer en scène.

Selon Mohamed Toubache-Ter, un énorme jeu de chaises musicales pourrait désormais se mettre en place… avec Christophe Pélissier dans les petits papiers nantais.

Une piste loin d’être anodine pour les Canaris au moment de préparer leur reconstruction après la relégation en Ligue 2.

Pélissier, le profil parfait pour relancer Nantes ?

L’ancien coach de Lorient et d’Auxerre possède justement un profil qui pourrait parfaitement correspondre à la situation actuelle du FC Nantes.

Habitué aux contextes compliqués, Christophe Pélissier s’est construit une solide réputation dans le maintien et la construction de groupes capables de remonter rapidement ou de stabiliser un club dans des périodes délicates.

Un profil pragmatique, apprécié pour sa capacité à souder un vestiaire et à créer un collectif solide, ce qui manque cruellement au FC Nantes depuis plusieurs saisons.

Un été qui s’annonce mouvementé chez les Canaris

Entre la relégation, les tensions énormes autour du club et les possibles sanctions disciplinaires après les incidents face à Toulouse, Nantes va devoir rapidement reconstruire un projet crédible pour retrouver la Ligue 1.

Et si le dossier Will Still venait finalement à envoyer Christophe Pélissier vers la Beaujoire, les Canaris pourraient peut-être tenir là une première bonne nouvelle dans un contexte extrêmement compliqué.