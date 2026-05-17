FC Nantes Mercato : les Kita prêts à reproduire le gros coup de l’ASSE avec Stassin cet été ?

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Relégué en Ligue 2, le FC Nantes pourrait s’inspirer du modèle de l’ASSE pour bâtir son projet autour de Johann Lepenant, rare satisfaction cette saison.

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 a ouvert une période d’incertitude majeure. Entre impératif économique et restructuration sportive, les dirigeants nantais doivent composer avec un mercato estival sous haute tension.

De nombreux départs sont attendus pour alléger la masse salariale et rééquilibrer les finances du club. Mais en parallèle, la direction pourrait également tenter quelques paris forts pour garder une ossature compétitive.

Johann Lepenant, le profil idéal pour incarner le projet nantais

Parmi les dossiers prioritaires, celui de Johann Lepenant revient avec insistance, comme le soulève le site Live Foot.

Arrivé initialement en prêt avant d’être définitivement recruté par le FC Nantes, le milieu de terrain de 23 ans s’est imposé comme un élément structurant du projet nantais. Sous contrat longue durée, il représente aujourd’hui une vraie base de travail pour la saison à venir.

À seulement 23 ans, Lepenant coche plusieurs cases essentielles pour devenir la tête d’affiche de l’équipe en Ligue 2 la saison prochaine. Il faut néanmoins rappeler que son nom est évoqué du côté de Toulouse.

Un parallèle assumé avec le modèle de l’ASSE et Lucas Stassin

Un parallèle avec la stratégie adoptée par l’ASSE après sa descente la saison dernière, lorsque les Verts avaient réussi à conserver des joueurs majeurs comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili. Un choix très important pour le club forézien, car, même s’il n’est pas encore en Ligue 1, les deux mastodontes ont joué un gros rôle cette saison en L2.

Le FC Nantes pourrait s’en inspirer : garder un noyau jeune et structurant plutôt que de repartir de zéro, même en Ligue 2.

Le rôle clé du futur entraîneur

Un élément sera déterminant dans ce dossier : le choix du futur entraîneur.

La capacité du projet sportif à convaincre des joueurs comme Lepenant de rester dépendra fortement de la vision proposée. Un coach ambitieux, avec un projet clair de remontée immédiate, pourrait faire pencher la balance.

Nantes entre reconstruction et ambition

Si la tentation de vendre certains éléments reste forte, le FC Nantes n’exclura pas totalement une stratégie hybride : vendre pour équilibrer les comptes, tout en conservant quelques cadres pour rester compétitif.

Dans ce contexte, Lepenant apparaît comme un joueur central du futur projet nantais.