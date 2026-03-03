Courtisé par le Toulouse FC depuis l’été dernier et relancé depuis, Johann Lepenant a livré une prestation apathique à Lille (0-1). Signe qu’un départ du FC Nantes en fin de saison le taraude ?

Ce n’est pas le moment de craquer au FC Nantes. Et pourtant, Johann Lepenant a donné des signes en ce sens ce week-end avec une partition proche du néant à Lille (0-1) : une implication limitée, des choix discutables, et un joueur qui semble parfois mentalement ailleurs.

Une performance inquiétante

Le quotidien L’Équipe n’a pas hésité à sanctionner Lepenant avec une note de 3. Dans son analyse, le quotidien sportif n’est pas tendre avec le milieu du FC Nantes : « Si son pressing sur Mukau a permis la frappe de Ganago (7e), le milieu nantais a eu du mal à faire des différences ensuite. Il a souffert face à l’agressivité nordiste et n’a pas été plus inspiré dans ses orientations de jeu, avec du déchet. » Les statistiques personnelles renforcent cette impression : seulement 5 duels remportés sur 17 et 18 ballons perdus. Des chiffres inhabituels pour un joueur reconnu pour sa régularité et sa discipline défensive.

Une adaptation compliquée au nouveau système ?

À ce niveau et ce stade de la saison, chaque déchet peut coûter cher à son équipe. Lepenant évolue désormais dans un milieu densifié à cinq, mis en place par Ahmed Kantari depuis deux matches. Ce système, conçu pour mieux contenir et organiser le jeu du FC Nantes, demande davantage de mobilité, d’intelligence dans le placement et de précision dans les transmissions. Lepenant semble éprouver des difficultés à se fondre totalement dans cette nouvelle dynamique, laissant parfois des espaces ou des ballons mal exploités.

Le spectre d’un départ du FC Nantes

Derrière cette prestation terne, certains observateurs voient déjà les signes d’un esprit tourné vers l’avenir ailleurs que sur une possible relégation en Ligue 2. Courtisé par Toulouse depuis l’été dernier, Lepenant pourrait déjà anticiper son futur transfert. Une situation délicate pour le FC Nantes, qui doit non seulement préparer sa fin de saison mais aussi réfléchir à une possible succession pour stabiliser son milieu de terrain. Cette fin de saison pourrait bien être révélatrice sur l’état d’esprit du joueur et de quelques autres…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)