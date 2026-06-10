Alors que Mason Greenwood se rapproche de plus en plus de l’AS Rome, un acteur inattendu aurait joué un rôle important dans les négociations : Robinio Vaz.

Le dossier Mason Greenwood continue de prendre de l’épaisseur. Depuis plusieurs jours, la presse italienne évoque un rapprochement très concret entre l’attaquant de l’OM et l’AS Rome. Un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre les deux parties. L’international anglais serait prêt à s’engager jusqu’en 2031 avec le club romain et percevrait un salaire estimé à 4 millions d’euros nets par saison. Sur le plan personnel, les voyants sont donc au vert. Mais il reste encore une étape majeure à franchir : convaincre l’OM.

L’OM ne veut rien lâcher pour Greenwood

Les dirigeants marseillais restent fermes dans les discussions. L’OM espère récupérer environ 55 millions d’euros pour son attaquant quand la Roma ne proposerait actuellement que 40 millions d’euros. Un écart conséquent qui ralentit encore les négociations. La position marseillaise s’explique facilement. Lors de la revente de Greenwood, Manchester United doit récupérer 40 % du montant de la transaction.

Chaque million négocié à la baisse réduit donc directement le bénéfice réel encaissé par le club phocéen. Malgré cela, la confiance reste présente du côté italien. Selon Il Tempo, les dirigeants romains estiment qu’un accord pourrait être trouvé autour de 45 millions d’euros assortis de bonus. Une formule qui permettrait aux deux clubs de se rapprocher progressivement.

Vaz, un allié inattendu pour la Roma

Mais un autre élément est venu renforcer l’optimisme romain ces dernières heures. Selon le Corriere dello Sport, Robinio Vaz jouerait un rôle discret mais important dans ce dossier. Arrivé à Rome lors du dernier mercato hivernal, l’ancien Marseillais est resté très proche de Mason Greenwood. Les deux joueurs ont noué une véritable relation d’amitié lors de leur passage commun à l’OM et continuent d’échanger régulièrement.

Cette proximité aurait permis à Vaz de vanter les mérites du projet romain auprès de son ancien coéquipier. Gasperini, l’ambiance du club, les ambitions sportives et le contexte de travail auraient été largement mis en avant par l’attaquant portugais pour convaincre Greenwood que la Roma représente une étape idéale dans sa carrière.

Une influence qui compte

Le quotidien italien décrit même cette intervention comme une petite passe décisive sur le marché des transferts. Sans être déterminante à elle seule, cette influence pourrait peser dans la réflexion finale du joueur. Dans des négociations où chaque détail compte, disposer d’un proche capable de rassurer et de promouvoir un projet constitue un avantage non négligeable.

Reste désormais à savoir si cela suffira à débloquer le principal obstacle : l’accord financier entre les deux clubs. Car si Greenwood semble de plus en plus séduit par la perspective de rejoindre Rome, l’OM n’a toujours aucune intention de brader sa star offensive. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’un des dossiers les plus chauds de l’été marseillais.