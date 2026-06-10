L’OM, qui doit passer devant la DNCG le 18 juin prochain, pourrait recevoir un chèque inattendu pour renflouer ses caisses.

L’OM retient son souffle. Le 18 juin prochain, les dirigeants marseillais se présenteront devant la DNCG avec l’objectif de convaincre le gendarme financier du football français de la solidité de leur projet économique. Dans ce contexte, chaque source de revenus potentielle devient précieuse. Et une bonne surprise pourrait bien arriver plus vite que prévu.

Selon Tutto Mercato Web, Jonathan Rowe dispose actuellement d’une cote très élevée sur le marché des transferts. L’ailier anglais serait valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par Bologne, qui pourrait être confronté à plusieurs offensives dans les semaines à venir.

L’Angleterre et l’Allemagne à l’affût pour Rowe

Le média italien explique que plusieurs clubs anglais et allemands surveillent de près la situation du joueur. À seulement 23 ans, Jonathan Rowe continue de séduire grâce à son potentiel et à ses performances. Son profil correspond parfaitement aux attentes de nombreuses équipes à la recherche d’ailiers rapides, percutants et capables de faire la différence dans les un-contre-un.

Même si aucun transfert n’est encore bouclé, le dossier semble prendre de l’ampleur à mesure que le mercato avance. Et c’est précisément là que l’OM pourrait avoir le sourire.

Un pourcentage qui change tout pour l’OM

Lors de précédentes négociations impliquant le joueur, Marseille avait eu la bonne idée d’inclure une clause portant sur une future revente. Toujours d’après TMW, l’OM disposerait ainsi de 10 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d’un futur transfert de Jonathan Rowe.

Si le joueur venait effectivement à être vendu pour un montant proche des 50 millions d’euros évoqués actuellement, cela pourrait représenter une rentrée financière non négligeable pour les caisses olympiennes. À défaut d’être immédiatement disponible, cette perspective constitue un élément supplémentaire que les dirigeants marseillais peuvent mettre en avant dans leur stratégie financière.

Un argument de poids pour la DNCG ?

Rien ne garantit évidemment qu’un transfert de Jonathan Rowe serait conclu avant le passage devant la DNCG. Mais les projections de revenus futurs font également partie des éléments étudiés lors de l’analyse financière d’un club. La perspective de toucher une somme liée à une future vente peut donc constituer un signal positif dans un dossier plus global. Pour Frank McCourt et la direction marseillaise, cette éventuelle manne financière tombe en tout cas à un moment particulièrement opportun.

Alors que l’UEFA examine également la situation du club et que le mercato s’annonce ambitieux, toute rentrée d’argent supplémentaire est bonne à prendre. Reste désormais à savoir si les prétendants de Jonathan Rowe passeront concrètement à l’action. Une chose est sûre : du côté de Marseille, le dossier est suivi avec beaucoup d’attention.