Face au LOSC, la non-titularisation de Matthis Abline, pourtant l’attaquant le plus décisif du FC Nantes cette saison, interroge. Derrière la décision d’Ahmed Kantari, c’est toute la dynamique offensive des Canaris qui se retrouve sur la sellette à un moment clé de la course au maintien.

L’analyse démarre par un choix fort du nouvel entraîneur. Au lendemain d’une victoire compliquée contre Le Havre, Ahmed Kantari reconduit son onze, préférant miser sur la continuité plutôt que réintégrer d’emblée Matthis Abline, suspendu la semaine précédente. Abline, écarté dès le coup d’envoi malgré sa place de leader offensif, a dû se contenter d’observer le début de match depuis le banc, tout comme Rémy Cabella. Les raisons ? Volonté de conserver l’équilibre et la solidarité entrevue lors du succès précédent… et sans doute un message aux concurrents offensifs.

Décision tactique ou véritable sanction ?

La mise sur le banc de l’ancien international Espoirs n’a rien d’une sanction. Abline traverse une saison irrégulière mais demeure, chiffres en main, le Nantais le plus influent devant : 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, soit bien plus que ses camarades d’attaque. Pourtant, dans le 3-5-2 inédit du coach, le duo Ganago–El-Arabi est préféré pour densifier l’axe, au détriment d’Abline, souvent cantonné à un rôle d’ailier sous Kantari comme jadis sous Castro.

Cette orientation, censée solidifier le bloc, a débouché sur une stérilité rare à Lille : seulement trois tentatives n’émaillent la partie, preuve que l’absence d’Abline au coup d’envoi a pesé lourd dans la construction offensive. A noter qu’après un passage en MLS, le retour officiel d’Ignatius Ganago au FC Nantes pour épauler l’attaque s’inscrit dans cette logique de concurrence accrue, renforçant le casse-tête pour le staff.

Le FC Nantes peut-il se relancer avec Abline ?

Le schéma tactique choisi à Lille dessine une nouvelle réalité : avec trois défenseurs centraux et des pistons à vocation défensive, l’option privilégiée était la sécurité plutôt que l’audace. Mais ce système contraint Abline, s’il revient parmi les titulaires, à jouer plus dans l’axe, un rôle qu’il a rarement occupé ces derniers mois.

Entré en jeu, il n’a eu que trente minutes et peu d’espace pour s’exprimer, son équipe étant en panne d’idées collectives. Les conséquences offensives sont palpables, tout comme l’urgence de réinjecter de la fraîcheur et de la créativité, à l’approche d’un match capital contre Angers. Pour prolonger sur la trajectoire de l’attaquant camerounais, la confirmation du retour d’Ignatius Ganago au FC Nantes en 2026 pourrait modifier la hiérarchie dans le secteur offensif, posant de nouvelles questions sur l’avenir d’Abline comme pièce maîtresse.

Nantes : le match contre Angers déjà décisif ?

Côté nantais, l’heure est à la remobilisation. Avec ce revers à Lille, le collectif de Kantari doit impérativement rebondir dès la réception d’Angers. D’autant que les statistiques rappellent que le FCN peine à enchaîner : victoire d’un côté, défaite systématique de l’autre. Pour éviter que le doute ne s’installe, la relance de Matthis Abline — et d’autres cadres en perte de confiance — apparaît comme l’un des leviers prioritaires. Le staff sera-t-il tenté de revoir rapidement ses plans ?

Dans un contexte où chaque point pèsera lourd, relancer ses joueurs les plus inspirés reste l’unique voie pour tirer le FC Nantes d’une zone dangereuse au classement. La suite de la saison s’annonce sous tension : la pression monte pour les Canaris, avec le maintien comme objectif indispensable et la nécessité d’éviter à tout prix que la spirale négative ne prenne le dessus. Pour suivre l’évolution de la lutte en bas de tableau et l’ensemble des prochaines échéances, retrouvez toutes les dates et rencontres à venir du championnat.