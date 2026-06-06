FC Nantes : les Kita ont reproduit un coup à la Sage (RC Lens) avec un ancien coach de l’ASSE

Ancien joueur et coach de l’ASSE, Laurent Batlles aurait bien été proposé au FC Nantes, mais la direction nantaise menée par les Kita aurait décliné.

La gestion du poste d’entraîneur au FC Nantes continue d’alimenter les débats. Dans un échange sur X, l’insider Emmanuel Merceron a confirmé que plusieurs profils auraient été proposés en interne, sans être retenus par la direction du club.

Parmi eux, Laurent Batlles, ancien coach de l’ASSE et actuellement libre. Comme le confirme Merceron, Batlles a bien été proposé, mais finalement refusé par les Kita. Et on ne peut pas dire qu’ils aient eu le nez creux par le passé, surtout quand on se souvient qu’ils ont refusé Pierre Sage, finalement auteur d’une saison exceptionnelle avec le RC Lens…

Des choix internes qui interrogent au FC Nantes

Cette révélation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions récurrentes autour du fonctionnement sportif du FC Nantes. Depuis plusieurs saisons, la gestion du recrutement des entraîneurs comme des joueurs est régulièrement pointée du doigt par certains observateurs du club.

Les supporters canaris, souvent critiques envers la direction Kita, voient dans ces arbitrages successifs une forme d’instabilité chronique, peu compatible avec les ambitions sportives du club.

Batlles, un profil qui rappelle des souvenirs à l’ASSE

Le nom de Laurent Batlles résonne également du côté de l’ASSE. Ancien joueur puis entraîneur des Verts, il reste une figure associée à la reconstruction sportive du club forézien, malgré son limogeage lors de la saison où Sainté a retrouvé l’élite en 2023-2024. Reste désormais à savoir si les Kita reviendront sur leur position, surtout après l’échec de la piste Philippe Montanier, en fin de contrat avec… l’ASSE !

Au-delà des noms cités, cette nouvelle sortie d’Emmanuel Merceron illustre une réalité plus large : la difficulté du FC Nantes à stabiliser sa direction sportive. Entre choix contestés, pistes non finalisées et changements réguliers d’entraîneurs, le club peine à installer une continuité dans le temps.