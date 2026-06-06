FC Nantes : le dossier Montanier (ASSE) a provoqué un chaos total chez les Kita

Après l’échec du dossier menant à Philippe Montanier, le FC Nantes voit l’incertitude autour de son banc grandir encore plus.

Le FC Nantes traverse une nouvelle zone de turbulences dans la construction de son projet sportif. Alors que la recherche d’un entraîneur semblait avancer ces derniers jours, le dossier a brutalement pris du retard avec l’échec de la piste Philippe Montanier, évoqué comme une option sérieuse par plusieurs sources proches du club.

Selon les dernières rumeurs, le technicien de l’ASSE faisait partie des profils étudiés par les Kita pour prendre en main les Canaris. Mais ce dossier n’a finalement pas abouti, obligeant la direction nantaise à revoir entièrement ses plans et à relancer les recherches pour trouver un nouveau coach capable de stabiliser le club. Comme le rapporte Emmanuel Merceron, il n’y a désormais « plus rien d’immédiat » suite à cet échec, et la recherche du nouvel entraîneur repart donc de zéro.

Le FC Nantes toujours dans le flou le plus total

Cette situation illustre une nouvelle fois la difficulté du FC Nantes à finaliser un projet durable sur son banc. Depuis plusieurs saisons, le club a enchaîné les changements d’entraîneurs et les choix de court terme, sans parvenir à installer une continuité sportive.

Dans un contexte déjà fragilisé par une saison compliquée et une relégation récente en Ligue 2, la question de l’identité du futur entraîneur devient centrale. Les dirigeants nantais espèrent désormais accélérer le processus afin d’éviter une nouvelle période d’instabilité prolongée à l’intersaison.

Pour l’heure, le FC Nantes repart donc de zéro, avec un chantier toujours ouvert et une pression croissante autour du choix du futur homme fort de la Jonelière.