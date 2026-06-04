FC Nantes, ASSE : Philippe Montanier au centre d’une bataille entre Kita et Kilmer Sports

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes est toujours dans le flou le plus total. Relégués en Ligue 2, les Canaris cherchent encore l’entraîneur capable de porter l’opération remontée immédiate. Mais à ce jeudi 4 juin, aucune fumée blanche n’est sortie de la Jonelière. Et plus les jours passent, plus le dossier semble se compliquer pour Waldemar et Franck Kita.

La direction nantaise avait pourtant défini un profil clair : un entraîneur expérimenté, connaissant parfaitement la Ligue 2, capable d’imposer de l’autorité et ayant déjà réussi à faire remonter un club en Ligue 1. Un portrait-robot qui menait forcément à plusieurs noms… dont celui de Philippe Montanier, également apprécié du côté de l’ASSE et de Kilmer Sports.

Nantes cherche toujours son futur coach

Depuis le départ de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouveau patron sportif. Et pour un club qui veut remonter immédiatement en Ligue 1, cette incertitude commence à devenir inquiétante.

Le futur entraîneur des Canaris ne devra pas seulement gérer un effectif en reconstruction. Il devra aussi remettre de l’ordre dans un environnement instable, redonner une direction claire au projet sportif et assumer la pression d’un club historique tombé en Ligue 2.

C’est précisément pour cela que Waldemar Kita et Franck Kita cherchent un technicien solide, déjà habitué aux combats de l’antichambre.

Philippe Montanier a dit non aux Kita

Parmi les pistes étudiées, Philippe Montanier cochait de nombreuses cases. Expérimenté, respecté, rompu à la Ligue 2 et habitué aux projets de remontée, l’ancien entraîneur du Toulouse FC représentait une option logique pour Nantes.

Mais selon les dernières informations, les Kita ont essuyé un refus. Philippe Montanier se serait entretenu avec la direction nantaise mardi soir, avant de décliner la proposition.

Un coup dur pour le FC Nantes, qui espérait avancer sur un profil fiable et immédiatement crédible. Ce refus confirme surtout que le poste nantais ne fait pas forcément l’unanimité, malgré le prestige du club.

L’ASSE et Kilmer Sports peuvent souffler

Ce refus nantais peut aussi être lu comme une bonne nouvelle indirecte pour l’AS Saint-Étienne. Philippe Montanier fait partie de ces profils expérimentés qui peuvent séduire Kilmer Sports dans une logique de reconstruction et de remontée vers la Ligue 1.

Voir le FC Nantes tenter sa chance auprès de lui montre que son profil reste très coté sur le marché. Mais le fait qu’il n’ait pas donné suite à l’approche des Kita laisse le champ plus ouvert à d’autres projets, dont celui des Verts.

Dans un marché des entraîneurs très concurrentiel, chaque refus peut rebattre les cartes. Et dans ce cas précis, Nantes n’a pas réussi à chiper une piste qui pourrait intéresser Saint-Étienne.

🚨🚨 On fait un point ce jeudi 4 juin à midi sur le dossier de l'entraîneur au #FCNantes https://t.co/bfXwHOhlFl — David Phelippeau (@dphelippeau) June 4, 2026

Pélissier pas emballé, Der Zakarian bloqué

Le dossier nantais est d’autant plus complexe que d’autres pistes ne semblent pas avancer dans le bon sens. Christophe Pélissier, profil idéal sur le papier pour une mission de remontée, ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de prendre les commandes du FC Nantes.

De son côté, Michel Der Zakarian serait intéressé par un retour. Mais problème : Waldemar Kita ne souhaiterait pas avancer sur cette option. Un paradoxe de plus dans un dossier déjà très compliqué.

Résultat, Nantes se retrouve dans une situation inconfortable : certains entraîneurs ciblés refusent, d’autres ne sont pas convaincus, et certains profils intéressés ne font pas l’unanimité en interne.

Panique à bord chez les Canaris ?

À Nantes, le temps presse. La reprise approche, le mercato doit être préparé, et le futur entraîneur n’est toujours pas connu. Pour un club qui descend en Ligue 2 avec l’ambition de remonter immédiatement, cette absence de décision peut vite devenir problématique.

Le nouvel entraîneur devra rapidement construire son staff, valider les profils à recruter, trancher sur les joueurs à conserver et redonner une dynamique à un groupe marqué par la relégation.

Plus l’attente dure, plus le retard s’accumule. Et dans une Ligue 2 souvent impitoyable, chaque semaine perdue peut coûter cher.

Nantes cherche son sauveur, Saint-Étienne observe

Le FC Nantes voulait avancer vite. Mais le dossier du futur coach s’enlise. Le refus de Philippe Montanier, les doutes autour de Christophe Pélissier et le blocage sur Michel Der Zakarian donnent l’impression d’un club encore loin d’avoir trouvé son homme fort.

Pendant ce temps, l’ASSE et Kilmer Sports peuvent observer la situation avec attention. Dans la course aux entraîneurs capables de porter un projet de remontée, Philippe Montanier reste un nom fort. Et Nantes vient de rappeler à quel point ce type de profil est recherché.

Une chose est sûre : chez les Canaris, la quête du successeur de Vahid Halilhodzic tourne déjà au casse-tête. Et pour les Kita, l’urgence commence sérieusement à se faire sentir.