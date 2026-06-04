À LA UNE DU 4 JUIN 2026
[18:00]OM, FC Nantes, OL : c’est bouclé, un club champion de France repris d’ici à la fin de la semaine ! 
[17:40]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : après Sage, ça bouge pour Saint-Maximin et Sarr au Racing !
[17:20]RC Lens : un favori de Kilmer Sports à l’ASSE s’invite dans la succession de Pierre Sage
[17:00]OM : le retour d’un mastodonte annoncé à Marseille, les supporters déjà en ébullition !
[16:40]FC Nantes : trois nouveaux noms pour le futur coach, les supporters tombent de haut !
[16:20]PSG Mercato : Paris surprend tout le monde avec deux signatures inattendues
[16:00]ASSE Mercato : exit les Verts, un attaquant international fait craquer le RC Lens et l’AS Monaco !
[15:40]OM : l’Atlético Madrid prêt à faire grimper les enchères pour Greenwood ?
[15:20]FC Nantes : le retour de Der Zakarian prend de l’épaisseur
[15:00]OM : un ancien Lensois inclus dans le deal Mason Greenwood ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes, ASSE : Philippe Montanier au centre d’une bataille entre Kita et Kilmer Sports

Par Louis Chrestian - 4 Juin 2026, 13:20
💬 Commenter
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Nantes est toujours dans le flou le plus total. Relégués en Ligue 2, les Canaris cherchent encore l’entraîneur capable de porter l’opération remontée immédiate. Mais à ce jeudi 4 juin, aucune fumée blanche n’est sortie de la Jonelière. Et plus les jours passent, plus le dossier semble se compliquer pour Waldemar et Franck Kita.

La direction nantaise avait pourtant défini un profil clair : un entraîneur expérimenté, connaissant parfaitement la Ligue 2, capable d’imposer de l’autorité et ayant déjà réussi à faire remonter un club en Ligue 1. Un portrait-robot qui menait forcément à plusieurs noms… dont celui de Philippe Montanier, également apprécié du côté de l’ASSE et de Kilmer Sports.

Nantes cherche toujours son futur coach

Depuis le départ de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouveau patron sportif. Et pour un club qui veut remonter immédiatement en Ligue 1, cette incertitude commence à devenir inquiétante.

Le futur entraîneur des Canaris ne devra pas seulement gérer un effectif en reconstruction. Il devra aussi remettre de l’ordre dans un environnement instable, redonner une direction claire au projet sportif et assumer la pression d’un club historique tombé en Ligue 2.

C’est précisément pour cela que Waldemar Kita et Franck Kita cherchent un technicien solide, déjà habitué aux combats de l’antichambre.

Philippe Montanier a dit non aux Kita

Parmi les pistes étudiées, Philippe Montanier cochait de nombreuses cases. Expérimenté, respecté, rompu à la Ligue 2 et habitué aux projets de remontée, l’ancien entraîneur du Toulouse FC représentait une option logique pour Nantes.

Mais selon les dernières informations, les Kita ont essuyé un refus. Philippe Montanier se serait entretenu avec la direction nantaise mardi soir, avant de décliner la proposition.

Un coup dur pour le FC Nantes, qui espérait avancer sur un profil fiable et immédiatement crédible. Ce refus confirme surtout que le poste nantais ne fait pas forcément l’unanimité, malgré le prestige du club.

L’ASSE et Kilmer Sports peuvent souffler

Ce refus nantais peut aussi être lu comme une bonne nouvelle indirecte pour l’AS Saint-Étienne. Philippe Montanier fait partie de ces profils expérimentés qui peuvent séduire Kilmer Sports dans une logique de reconstruction et de remontée vers la Ligue 1.

Voir le FC Nantes tenter sa chance auprès de lui montre que son profil reste très coté sur le marché. Mais le fait qu’il n’ait pas donné suite à l’approche des Kita laisse le champ plus ouvert à d’autres projets, dont celui des Verts.

Dans un marché des entraîneurs très concurrentiel, chaque refus peut rebattre les cartes. Et dans ce cas précis, Nantes n’a pas réussi à chiper une piste qui pourrait intéresser Saint-Étienne.

Pélissier pas emballé, Der Zakarian bloqué

Le dossier nantais est d’autant plus complexe que d’autres pistes ne semblent pas avancer dans le bon sens. Christophe Pélissier, profil idéal sur le papier pour une mission de remontée, ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de prendre les commandes du FC Nantes.

De son côté, Michel Der Zakarian serait intéressé par un retour. Mais problème : Waldemar Kita ne souhaiterait pas avancer sur cette option. Un paradoxe de plus dans un dossier déjà très compliqué.

Résultat, Nantes se retrouve dans une situation inconfortable : certains entraîneurs ciblés refusent, d’autres ne sont pas convaincus, et certains profils intéressés ne font pas l’unanimité en interne.

Panique à bord chez les Canaris ?

À Nantes, le temps presse. La reprise approche, le mercato doit être préparé, et le futur entraîneur n’est toujours pas connu. Pour un club qui descend en Ligue 2 avec l’ambition de remonter immédiatement, cette absence de décision peut vite devenir problématique.

Le nouvel entraîneur devra rapidement construire son staff, valider les profils à recruter, trancher sur les joueurs à conserver et redonner une dynamique à un groupe marqué par la relégation.

Plus l’attente dure, plus le retard s’accumule. Et dans une Ligue 2 souvent impitoyable, chaque semaine perdue peut coûter cher.

Nantes cherche son sauveur, Saint-Étienne observe

Le FC Nantes voulait avancer vite. Mais le dossier du futur coach s’enlise. Le refus de Philippe Montanier, les doutes autour de Christophe Pélissier et le blocage sur Michel Der Zakarian donnent l’impression d’un club encore loin d’avoir trouvé son homme fort.

Pendant ce temps, l’ASSE et Kilmer Sports peuvent observer la situation avec attention. Dans la course aux entraîneurs capables de porter un projet de remontée, Philippe Montanier reste un nom fort. Et Nantes vient de rappeler à quel point ce type de profil est recherché.

Une chose est sûre : chez les Canaris, la quête du successeur de Vahid Halilhodzic tourne déjà au casse-tête. Et pour les Kita, l’urgence commence sérieusement à se faire sentir.

FC NantesASSE

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, FC Nantes