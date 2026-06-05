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FRANCE

ASSE : la cote de Montanier a explosé en interne !

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 20:20
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Rivère et Montanier

S’il n’est pas encore fixé sur son avenir à l’ASSE, Philippe Montanier peut déjà compter sur plusieurs soutiens dans le secteur sportif.

Le dossier du futur entraîneur continue d’animer les discussions à l’ASSE. Alors que les dirigeants souhaitent rapidement avancer afin de préparer la prochaine saison dans les meilleures conditions, plusieurs candidats restent en lice pour prendre les commandes des Verts. Parmi eux, Philippe Montanier apparaît comme l’un des profils les plus crédibles.

Un soutien important en interne

Selon Mohamed Toubache-Ter, l’ancien entraîneur de Toulouse et de Valenciennes disposerait d’appuis solides au sein du secteur sportif stéphanois. « À Sainté, du côté du sportif : Montanier a de très très nombreux partisans », a-t-il dévoilé lors d’un Space sur X. Une confidence qui n’est pas anodine alors que les discussions se poursuivent autour de sa propre succession sur le banc de l’ASSE. Même si aucune décision définitive n’a encore été prise, le fait que Montanier bénéficie d’un tel soutien interne pourrait forcément peser au moment du choix final.

À 61 ans, Philippe Montanier présente plusieurs arguments susceptibles de séduire les décideurs de l’ASSE. Son expérience du football français est importante, tout comme sa connaissance des contextes à forte pression et celle du contexte stéphanois.  Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement exigeant, son vécu pourrait constituer un atout majeur pour un club dont l’objectif affiché reste un retour rapide dans l’élite.

Une stratégie qui évolue à l’ASSE ?

Ces derniers jours, plusieurs signaux laissent penser que les dirigeants stéphanois pourraient privilégier davantage des profils expérimentés et rompus aux réalités du football français. Une orientation qui correspond parfaitement à la candidature de Montanier. Son nom s’inscrit dans une logique plus pragmatique, centrée sur la performance immédiate et la capacité à gérer un projet de remontée.

Cette approche semble d’ailleurs en cohérence avec les récentes tendances évoquées concernant le futur mercato de l’ASSE. Malgré ce soutien important, la prudence reste de mise. D’autres candidats figurent toujours sur les tablettes stéphanoises et les entretiens se poursuivent. La direction souhaite prendre le temps de comparer les différents projets avant de trancher définitivement.

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