Si les dirigeants du FC Nantes pensent à remplacer Ahmed Kantari, ils ont dit non à Pierre Sage en mai 2025. Depuis, ce dernier cartonne sur le banc du RC Lens.

La saison du FC Nantes peut-elle encore être sauvée ? Après la défaite des Canaris ce samedi face à Angers à La Beaujoire (0-1), les Kita songeraient à remplacer Ahmed Kantari pour nommer un nouvel entraîneur. Les noms de Pierre Aristuy, Thierry Laurey, David Guion ou encore Pascal Dupraz circulent. Ce fiasco aurait pourtant pu être évité au printemps dernier.

En mai 2025, Waldemar Kita a en effet dit non à Pierre Sage pour prendre les rênes du club. Depuis, l’ancien entraîneur de l’OL brille au RC Lens, confirmant sa valeur et laissant planer un certain regret chez les supporters nantais.

« Quand on sait que les Kita ont refusé Sage… »

Emmanuel Merceron ne cache pas sa frustration : « Pour vous dire à quel point les Kita ont tué tout ce qu’était le FC Nantes, certains supporters aujourd’hui espèrent carrément l’arrivée de Pascal Dupraz pour sauver la saison. Quand on sait que les Kita ont refusé Sage en mai dernier… ça PIQUE. »

Cette décision ratée alimente le mécontentement et les débats autour de la politique sportive du FC Nantes. Les supporters pointent du doigt un manque de vision et de lucidité dans les choix du mercato, tandis que Sage, de son côté, démontre au RC Lens qu’il aurait pu faire progresser les Canaris. Désormais, c’est l’ombre de Dupraz qui s’invite dans les discussions.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)