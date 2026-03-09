Si Pierre Aristouy semble en pole position pour remplacer Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes, Pascal Dupraz a été proposé aux Kita.

Le FC Nantes prépare activement l’après-Ahmed Kantari. Selon plusieurs sources, des discussions avec Pierre Aristouy sont déjà en cours. L’ancien coach des Canaris serait même aujourd’hui considéré comme le favori pour succéder à Kantari. D’après le compte fan_fcnantes_foot_, « des discussions et négociations existent même, depuis un moment déjà » concernant Aristouy. Une information que But! n’est pas en mesure de confirmer ce lundi matin.

Dupraz rêve du FC Nantes

En revanche, on sait qu’un autre candidat tape à la porte des Kita depuis quelque temps déjà : Pascal Dupraz. L’ancien coach de l’ASSE a été proposé aux dirigeants du FC Nantes bien avant la défaite contre le SCO d’Angers (0-1). Il fait bien partie des pistes explorées à l’instant T par les Kita. Passionné par les missions « commando » et les défis en clubs en difficulté, Dupraz fait passer le message en coulisses depuis plusieurs semaines : il rêve d’entraîner les Canaris. Contre toute attente, une frange des supporters nantais ne serait d’ailleurs pas opposée à le voir débarquer pour remplacer Kantari.

Pour Dupraz, David Phelippeau confirme : « à ma connaissance Dupraz a été proposé mais il n’y a rien de plus… enfin ce jour c’était le cas. » Le FC Nantes se retrouve donc avec deux profils aux antipodes : la jeunesse et l’ambition d’Aristouy face à l’expérience et le tempérament de missionnaire de Dupraz. Le choix du futur entraîneur sera crucial pour la suite de la saison et pourrait rapidement se préciser dans les prochains jours. Le suspense reste entier, mais l’un de ces deux noms devrait bientôt prendre place sur le banc des Canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)