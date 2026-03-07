À LA UNE DU 7 MAR 2026
Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 09:41
Ahmed Kantari (FC Nantes)
En cas de défaite du FC Nantes contre le SCO d’Angers (17h), le départ d’Ahmed Kantari semble inéluctable.

La rencontre contre Angers pourrait être décisive pour l’avenir d’Ahmed Kantari à la tête du FC Nantes. Emmanuel Merceron a lâché cette bombe sur X ce samedi matin : « Il se pourrait que cette fois, en cas de défaite ce soir du FC Nantes ce soit la bonne pour Ahmed Kantari. Ça s’est pas mal activé cette semaine, + trêve de 2 semaines derrière. Tout est réuni en cas de résultat négatif. »

Les Kita à l’affût d’un remplaçant

Cette déclaration de l’insider met en lumière la pression qui pèse sur l’entraîneur du FC Nantes et l’importance du résultat face aux Angevins, un match qui pourrait décider de son avenir immédiat au club. Contre toute attente, les Kita seraient déjà prêts à prendre des décisions rapides si le FC Nantes venait à s’incliner. La trêve de deux semaines à venir pourrait alors permettre de finaliser un éventuel changement à la tête de l’équipe et d’anticiper les mouvements sur le marché pour préparer la suite de la saison.

Un match sous haute tension à Nantes

Ce match contre le SCO est donc bien plus qu’un simple affrontement sportif. Il représente un véritable test pour la stabilité du FC Nantes et de son entraîneur. Parmi les pistes les plus récentes, les noms de Pascal Dupraz et d’Éric Chelle sont revenus avec insistance.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

