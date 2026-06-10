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FRANCE

FC Nantes : coup dur pour Der Zakarian ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 16:40
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Michel Der Zakarian

Désormais favori des Kita pour occuper le banc du FC Nantes en Ligue 2, Michel Der Zakarian est loin de faire l’unanimité chez les supporters. 

Le retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes ne fait pas l’unanimité. Alors qu’il apparaît comme une piste sérieuse pour relancer les Canaris en Ligue 2, l’ancien coach montpelliérain suscite déjà des doutes dans l’opinion publique. Selon un sondage lancé par But, la confiance des supporters est loin d’être totale concernant sa capacité à faire remonter rapidement le club en Ligue 1.

Les supporters du FC Nantes divisés 

Les résultats sont serrés mais légèrement défavorables :

Oui : 47,8 %
Non : 52,2 %

Un écart faible, mais symboliquement lourd pour un entraîneur pressenti pour incarner un projet de reconstruction. Cette tendance montre surtout une fracture dans l’opinion. D’un côté, ceux qui voient en Der Zakarian un profil expérimenté, habitué aux contextes difficiles et aux missions maintien ou remontée. De l’autre, une partie des supporters qui s’interroge sur sa capacité à incarner un nouveau cycle ambitieux et durable.

Pas de Ligue 1 avec Der Zakarian ?

Dans un club comme le FC Nantes, où la pression populaire est constante et où la stabilité sportive reste fragile, ce type de sondage agit souvent comme un premier baromètre de confiance avant même les décisions officielles.

Reste désormais à savoir si la direction du FC Nantes, incarnée par Waldemar Kita, tranchera en faveur de l’expérience ou cherchera un profil plus moderne pour accompagner la reconstruction. Une chose est sûre : au FC Nantes, le moindre choix sur le banc est déjà un sujet brûlant.

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