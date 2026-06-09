Le FC Nantes a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2026-2027, qui n’est pas forcément au goût de tous les supporters des Canaris.

Le FC Nantes a officiellement présenté sa nouvelle tunique pour la saison 2026-2027. Un lancement attendu, accompagné d’un slogan fort du club : « Le Jaune nous lie. Le Canari nous définit ». Mais la réaction des supporters ne s’est pas fait attendre… et elle est loin d’être unanime. Très vite, les réactions des fans ont envahi les réseaux sociaux. Et le ton est globalement critique, notamment sur le prix affiché et certains choix esthétiques jugés discutables.

« Ligue 2 ou pas, le maillot reste à 95 €… »

« En revanche Ligue 2 ou pas, le maillot reste à 95€, j’aurais pensé moins cher », regrette un supporter, pointant directement le tarif du produit. D’autres se montrent encore plus sévères sur le design : « Le canari se transforme en colombe qui vole vers la Ligue 3 », ironise un fan, tandis qu’un autre estime que « 95€ pour ça… faut vraiment aller se faire ! On dirait un maillot d’entraînement de Ligue 3 ! Le rouge immonde là, juste stop ! »

Un autre commentaire d’un supporters agacé du FC Nantes résume un malaise plus général autour de la perception du design : « Je suis de base peu difficile mais cet ensemble est vraiment raté. Et pas seulement à cause du sponsor de la honte. »

Le rouge de Synergie passe encore mal

Le point qui revient le plus souvent concerne justement la présence du sponsor rouge sur la tunique jaune, un contraste jugé trop agressif par une partie des supporters historiques. Au-delà de l’esthétique, c’est aussi la politique tarifaire qui passe mal. Le prix de 95 euros est jugé élevé par plusieurs fans, surtout dans un contexte sportif incertain pour le club.

Entre attachement aux couleurs traditionnelles et frustration face aux choix modernes du design et du merchandising, ce nouveau maillot cristallise déjà les débats autour de la direction et de l’image du club. Une chose est sûre : au-delà du terrain, le FC Nantes continue de faire parler… et pas toujours pour les bonnes raisons.