OM Mercato : Longoria veut faire un gros coup à Marseille, les discussions sont lancées !

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Quelques mois après son arrivée à River Plate, Pablo Longoria s’active déjà sur le marché des transferts et aimerait rapatrier Facundo Medina, formé au club argentin et aujourd’hui sous contrat avec l’OM.

Pablo Longoria pourrait bientôt croiser à nouveau la route de Facundo Medina. Désormais directeur sportif de River Plate, l’ancien président de l’OM souhaiterait faire revenir le défenseur argentin au sein de son club formateur, selon les informations de TyC Sports relayées par plusieurs médias argentins et européens.

Arrivé à River Plate récemment pour piloter le nouveau projet sportif du géant de Buenos Aires, Longoria aurait déjà identifié plusieurs renforts d’expérience pour renforcer l’effectif. Parmi eux figure Facundo Medina, qu’il connaît parfaitement pour avoir contribué à son arrivée à Marseille après ses années remarquées au RC Lens.

D’après TyC Sports, des premiers contacts auraient été noués afin de sonder la position du joueur concernant un éventuel retour en Argentine. Les discussions en seraient encore à un stade préliminaire, mais le dialogue serait ouvert entre les différentes parties.

L’idée d’un retour à River Plate ne laisserait pas le défenseur insensible. Formé au sein du club avant de poursuivre sa progression à Talleres puis en Europe, Medina a toujours conservé un lien fort avec l’institution qui l’a vu grandir. Le défenseur international argentin n’a toutefois jamais réellement eu sa chance en équipe première avant son départ en 2018.

River Plate assez armé financièrement ?

Reste désormais à savoir si River Plate disposera des moyens nécessaires pour convaincre Marseille. Recruté sous forme de prêt avec obligation d’achat pour renforcer la défense olympienne, Medina demeure un élément apprécié malgré une saison perturbée par plusieurs pépins physiques. Son profil, son expérience européenne et son statut international font de lui une cible ambitieuse pour le club argentin.

Une chose est certaine : Pablo Longoria entend frapper fort sur le marché sud-américain, et le dossier Facundo Medina pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons de l’été entre Marseille et Buenos Aires.