OM : Pablo Longoria prêt à venir en secours à Grégory Lorenzi ?

Et si Pablo Longoria venait finalement au secours de l’OM ? Alors que le club phocéen traverse une période financière particulièrement délicate, un dossier mercato pourrait permettre à Marseille de limiter la casse cet été. Selon plusieurs médias argentins, River Plate aurait coché le nom de Facundo Medina, défenseur argentin récemment arrivé à l’OM en provenance du RC Lens.

Un intérêt qui ne tombe pas de nulle part. Le club argentin envisagerait notamment de s’appuyer sur ses liens avec Pablo Longoria pour tenter d’attirer le joueur. Une situation assez improbable, quand on sait que l’ancien président marseillais est aussi pointé du doigt comme l’un des grands responsables du déficit creusé ces dernières années sur la Canebière.

River Plate pense à Facundo Medina

Facundo Medina pourrait-il déjà faire ses valises ? Selon plusieurs échos venus d’Argentine, River Plate surveillerait de près la situation du défenseur de l’OM. Le club de Buenos Aires, toujours attentif aux opportunités concernant les internationaux argentins, verrait en lui un renfort de poids pour consolider son arrière-garde.

Présent dans le groupe argentin à la Coupe du monde, où l’on retrouvera également son compatriote Leonardo Balerdi, Medina garde une belle cote sur le marché. Sa valeur est aujourd’hui estimée à environ 18 millions d’euros, un montant loin d’être négligeable pour un OM en quête de liquidités.

Un transfert qui arrangerait bien l’OM

Recruté au RC Lens pour près de 22 millions d’euros bonus compris, Facundo Medina représente un investissement important pour Marseille. Mais dans le contexte actuel, une vente rapide pourrait permettre à l’OM de récupérer une partie de sa mise et d’alléger une situation financière devenue très préoccupante.

Grégory Lorenzi, désormais chargé de remettre de l’ordre dans le sportif et les finances du club, pourrait donc voir ce dossier comme une porte de sortie intéressante. Même si sportivement, perdre Medina aussi rapidement poserait forcément question, économiquement, l’opération pourrait avoir du sens.

L’ironie Pablo Longoria

C’est là que le dossier prend une tournure presque ironique. Pablo Longoria, souvent associé aux dépenses importantes et au déséquilibre financier de l’OM ces dernières saisons, pourrait aujourd’hui aider indirectement le club à se sortir d’une situation qu’il a lui-même contribué à créer.

Grâce à ses connexions en Argentine et à ses relations avec certains dirigeants sud-américains, l’ancien homme fort de l’OM pourrait faciliter une opération qui donnerait un peu d’air aux finances marseillaises. Un sacré retournement de situation.

🚨😳 Pablo Longoria pourrait déjà jouer un mauvais tour à l’OM !



Selon plusieurs médias argentins, Facundo Medina serait dans le viseur de River Plate.



👀 Le club argentin envisagerait de profiter de ses liens avec Pablo Longoria pour tenter d’attirer le défenseur marseillais.… pic.twitter.com/BTJki2hF7H — ALLEZ L'0M 💙🤍 (@ALLEZ_L0M) June 7, 2026

Medina sacrifié pour sauver les comptes ?

Reste désormais à savoir si l’OM acceptera réellement d’ouvrir la porte à un départ de Facundo Medina. Le joueur conserve une vraie valeur sportive et son profil de défenseur agressif, gaucher et expérimenté reste précieux. Mais dans un mercato où Marseille devra probablement vendre avant d’acheter, aucun dossier ne semble totalement fermé.

Une chose est sûre : si River Plate passe réellement à l’action, Grégory Lorenzi aura une décision importante à prendre. Garder un joueur recruté cher pour construire l’avenir, ou accepter de le vendre rapidement pour soulager les finances du club. Et dans ce dossier, Pablo Longoria pourrait bien jouer un rôle inattendu.