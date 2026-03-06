FC Nantes : un départ confirmé, Kantari complètement snobé au profit des Kita

Remercié le 11 février, Baptiste Drouet, responsable du recrutement arrivé en 2023, a publié un message d’adieu dans lequel il remercie les Kita mais sans mention claire de Kantari.

Le 11 février dernier, Baptiste Drouet, le responsable du recrutement, s’est vu signifier la fin de sa mission par le président Waldemar Kita. Un choix dicté par le gros échec du dernier mercato estival, avec également le choix de Luis Castro qui a finalement été remercié quelques mois plus tard. À son actif, Drouet peut se targuer d’avoir fait venir Matthis Abline, encore sous contrat jusqu’en 2028. Également la grosse vente de Nathan Zézé vers l’Arabie saoudite l’été dernier.

Sur ses réseaux sociaux, Drouet vient de publier un long message d’adieu dans lequel il retrace son aventure nantaise, avec également des remerciements assez étonnants pour les Kita. Ceux qui ont fait le choix de le mettre dehors. Pour autant, pas de mention du nom d’Ahmed Kantari, nommé sur le banc en décembre dernier, même si Drouet évoque « l’ensemble des salariés du club ».

Le message d’adieu de Baptiste Drouet

« Le 11 juillet 2023, je signais au FC Nantes, le club de mon enfance, en tant que « Chief Scout ». Le rôle a rapidement évolué vers la responsabilité du recrutement, avec un périmètre élargi : pilotage du scouting, participation aux négociations des transferts, prolongations, premiers contrats professionnels et prêts. Jamais seul, toujours en équipe.

Pendant deux ans et demi, nous avons géré 34 arrivées et 26 départs (hors fin de contrats). Un volume très important, et parfois éloigné de mon idéal : un club davantage structuré autour de sa formation, avec un ancrage territorial fort. Cet axe est, pour moi, une condition sine qua non de réussite durable à Nantes.

Dans ce cadre, j’ai cherché à recréer du lien avec le territoire, notamment en évaluant les profils formés au club et susceptibles de revenir, et en saisissant une opportunité forte : faire venir Matthis Abline, ayant grandi à 25 km de Nantes, attaché au club, mais formé chez le voisin rennais. Après un prêt réussi, il est devenu le record d’achat du club (10 M€).

La nomination de Luis Castro aura été pour moi un motif d’espoir afin de se rapprocher de ce que sont les racines de ce club. La mise en avant de talents de l’académie à l’image d’un Tylel Tati, titulaire indiscutable à 17 ans et le développement de jeunes espoirs comme Dehmaine Tabibou, Louis Leroux ou Herba Guirassy sont à mettre à son actif. Travailler aux côtés d’un professionnel (et de son staff) de cette qualité aura été une chance énorme et je regrette que l’ensemble du club n’en ait pas eu suffisamment conscience.

Si, bien sûr, et j’en suis pleinement conscient, tout n’a pas été parfait, je pars avec la conviction d’avoir donné le maximum dans un environnement sous contraintes (financières, contextuelles…). Des dossiers structurants resteront : la vente de Nathan Zézé, enfant du club, devenue la plus importante de l’histoire du FC Nantes (20 M€) ; le passage remarqué de Douglas Augusto ; la signature du premier contrat professionnel de Herba Guirassy ; ou encore l’arrivée libre de Yassine Benhattab, avant un prêt à Aubagne FC où il a été élu meilleur joueur du National.

Merci à Waldemar Kita et Franck Kita pour leur confiance, merci à mes collègues de bureau Samuele Lanoë et Loïc Morin sans qui rien n’aurait été possible, et à l’ensemble des salariés du club. Merci également aux supporters dont j’ai pu encore plus mesurer l’attachement viscéral à ce club et qui, chaque jour, m’obligeaient à faire le maximum.

Je quitte un club magnifique, exigeant et formateur, avec la certitude d’être un professionnel armé de nouvelles compétences. Je suis prêt à mettre à profit cet apprentissage dans un nouveau projet, avec la même ligne : structurer une cellule de recrutement, optimiser les données contractuelles et renforcer la cohérence sportive entre équipe première et formation. Avec une conviction plus forte que jamais, sans alignement, aucun succès n’est possible« .