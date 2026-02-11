Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a décidé de limoger le responsable de la cellule de recrutement, Baptiste Drouet. Une décision qui ne passe pas chez les supporters.

Ouest-France a révélé que Waldemar Kita avait décidé de remercier Baptiste Drouet. Le propriétaire du FC Nantes reproche au responsable de la cellule de recrutement sa volonté de nommer Luis Castro l’été dernier pour succéder à Antoine Kombouaré ainsi que son marché estival raté. Or, Castro a été viré dès le mois de décembre et la plupart des recrues de l’intersaison sont soit déjà reparties (Hong, Kwon, Mwanga, Lahdo), soit sur le banc (Radakovic, Camara). Mais c’est peu dire que ce choix ne passe du tout auprès des supporters.

« Les 0€ mis à dispo cet été, c’est rude quand même »

Déjà parce que les Kita père et fils sont tenus pour responsables de tous les déboires du FC Nantes. Ensuite parce que, selon eux, et notamment Emmanuel Merceron, Drouet n’a pas vraiment été aidé l’été dernier avec zéro moyen pour recruter. « Tout n’est pas défendable évidemment, mais y a aussi de bonnes choses. Abline seul contre tous par exemple. Lepenant, Augusto aussi. S’il n’est pas là cet été, y a pas tous les jeunes bien vendus non plus et surtout tu te tapes Kantari dès juin. Et les 0€ mis à dispo cet été, c’est rude quand même. Après y a des joueurs loupés, des recrues ratées, rien à dire. »

Emmanuel Merceron estime également que ce retour aux affaires de Waldemar Kita n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Ahmed Kantari, dont le bilan est pour le moment désastreux (1 victoire, 5 défaites en L1) : « Waldemar qui s’était retiré des affaires sportives, prend une décision radicale concernant le sportif. Intéressant pour la suite, et surtout danger pour Kantari du coup ».

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

13/02 : AS Monaco-FC Nantes (22e journée de Ligue 1)

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)