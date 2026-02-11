En attendant de savoir si Ahmed Kantari terminera la saison sur le banc du FC Nantes, Waldemar Kita a décidé de renvoyer Baptiste Drouet, responsable de la cellule de recrutement.

Ouest-France annonce ce mercredi que Waldemar Kita a décidé de renvoyer Baptiste Drouet. Le responsable de la cellule de recrutement du FC Nantes se voit reprocher le choix de Luis Castro, l’été dernier, pour succéder à Antoine Kombouaré mais également son mercato estival. Quatre joueurs (Hong, Kwon, Mwanga, Lahdo) sont déjà partis et deux ne jouent pas (Radakovic, Camara), tous ayant été catastrophiques à l’exception du milieu strasbourgeois, qui a voulu casser son prêt en janvier pour retourner en Alsace.

Une cellule de recrutement à rebâtir

Ouest-France explique que Waldemar Kita n’a jamais eu confiance en Baptiste Drouet, arrivé à l’été 2023. D’ailleurs, le propriétaire de la Maison Jaune avait failli le virer quatre mois seulement après son arrivée sur les bords de l’Erdre. L’épisode Castro, que Drouet a imposé alors que l’homme d’affaires n’était pas convaincu, a fini de saper le peu de confiance existant entre les deux hommes. Le mercato estival aura été une pierre de plus dans le jardin de Drouet…

Ce départ signifie que le FC Nantes va devoir rapidement rebâtir une cellule de recrutement. Et ce à une époque de l’année où la plupart des clubs professionnels ont déjà des listes de cibles potentielles…

