FC Nantes : Habib Beye relancé par les Kita ?

Par Bastien Aubert - 10 Fév 2026, 08:48
Habib Beye
Tout juste remercié par le Stade Rennais après la défaite à Lens (1-3), Habib Beye pourrait-il rebondir sur le banc du FC Nantes ? L’idée est lancée…

Habib Beye, un as du rebond ? Fraîchement congédié par le Stade Rennais, l’ancien coach du Red Star pourrait déjà rebondir. Et pas n’importe où. Du côté du FC Nantes, l’idée circule et commence sérieusement à faire cogiter les supporters. Le premier à avoir allumé la mèche, c’est Théo Boyer, supporter bien connu des Canaris et réalisateur du documentaire « Raynald Denoueix, le jeu avant le je ». Sur ses réseaux, il lâche sans détour : « Ça sent le Habib Beye sur le banc du FC Nantes dans quelques semaines tout ça… ». Une phrase qui n’a rien d’anodin dans un club où chaque rumeur devient rapidement un feuilleton.

« Ça sent le Habib Beye sur le banc du FC Nantes tout ça… »

Il faut dire que l’histoire entre Beye et Nantes aurait pu s’écrire bien plus tôt. Fin décembre 2024, l’ancien international sénégalais était tout proche de s’engager avec le FC Nantes. Les discussions étaient avancées, mais l’opération avait finalement capoté pour une histoire de staff, restée assez floue en interne. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre : Beye est nommé à Rennes, alors barragiste et 16e de Ligue 1, après l’échec Jorge Sampaoli. Son aventure rennaise n’aura pas duré, mais elle n’a pas effacé son profil séduisant pour des dirigeants en quête d’un nouveau souffle. 

Beye coche des cases au FC Nantes

Au FC Nantes, cette hypothèse pourrait refaire surface, d’autant plus que les conditions qui avaient bloqué sa venue pourraient cette fois être mieux assimilées. Pour l’instant, les Kita affichent leur confiance envers Ahmed Kantari. Mais la réalité du terrain est cruelle. Le bilan est terne, avec cinq défaites sur les six derniers matches, et l’instabilité chronique qui entoure le FC Nantes ne rassure personne. À la Beaujoire, on sait à quel point les décisions peuvent basculer vite, parfois très vite. Dans ce contexte, le nom de Habib Beye coche plusieurs cases. Libre, déjà courtisé par le club, identifié par une partie des supporters, et capable d’incarner une rupture dans un environnement sous tension permanente. 

