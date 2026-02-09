Arrivé sur la pointe des pieds au mercato hivernal, Ali Youssif (24 ans) est en train de s’imposer comme une vraie solution dans le onze du FC Nantes.

Parfois, le mercato réserve des surprises utiles. Arrivé discrètement cet hiver, Ali Youssif est en train de s’imposer comme une vraie solution au FC Nantes. À 24 ans, le défenseur central vient d’enchaîner deux titularisations consécutives au poste d’axial dans le trident défensif des Canaris. Sous les ordres d’Ahmed Kantari, il coche déjà beaucoup de cases.

Un profil taillé pour défendre

Chez Youssif, la priorité est claire : défendre. Et dans le contexte actuel du FC Nantes, c’est loin d’être un détail. Dans Ouest-France, Kelvin Amian ne s’y trompe pas : « C’est un joueur qui aime défendre déjà et c’est très important quand on est défenseur. Il va très vite, il peut couper les trajectoires. Il peut jouer sur sa vitesse avec un très bon timing. » Des mots forts, qui décrivent un joueur capable d’intervenir sans paniquer, souvent en avance sur l’action. Calme, propre à la relance, l’ancien du Club Africain en Tunisie défend debout, sans se jeter, et rassure immédiatement son axe. Un profil sobre, efficace, sans fioritures.

Youssif gagne quasiment tous ses duels !

Au-delà de la technique, c’est l’attitude qui marque. Amian insiste sur « sa grinta, son agressivité », deux qualités précieuses dans une défense souvent mise sous pression. Face à l’OL samedi (0-1), Youssif a rapidement éteint plusieurs débuts d’incendie dans la surface nantaise, intervenant avec autorité dès les premières minutes. Les chiffres confirment cette impression visuelle. Lors de ses deux titularisations au FC Nantes, le Lybien a remporté 10 duels sur 13 possibles, avec une efficacité parfaite dans le jeu aérien. 100 % de réussite de la tête, une donnée rare et précieuse pour une équipe qui souffre souvent sur coups de pied arrêtés.

Un potentiel encore brut mais prometteur

Tout n’est pas parfait avec un petit bémol : Youssif a été averti à chacune de ses apparitions, signe d’un engagement parfois à la limite. Mais ce défaut peut aussi être lu comme une qualité à canaliser, surtout pour un joueur qui découvre la Ligue 1 et ses exigences. « Je ne suis pas surpris par ses prestations. Il faut qu’il continue comme ça. Il a un gros potentiel et surtout une grosse marge de progression », conclut Amian. Sans faire de bruit, Youssif est peut-être en train de devenir un homme fort du renouveau au FC Nantes.