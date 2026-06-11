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FRANCE

OM Mercato : un nom fait déjà rêver les supporters marseillais pour remplacer Greenwood

Par Bastien Aubert - 11 Juin 2026, 20:00
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Dorgeles Nene (Fenerbahce)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Cité à l’OM l’été dernier avant l’arrivée d’Io Paixao, Dorgelès Nene (Fenerbahçe, 23 ans) pourrait revenir sur la table en cas de Mason Greenwood (24 ans) au mercato estival. 

À l’heure où Mason Greenwood continue d’alimenter les rumeurs du côté de l’OM, certaines pistes étudiées par le passé pourraient rapidement revenir au premier plan. 

Dorgeles fait rêver les supporters de l’OM

C’est notamment le cas de Dorgelès Nene, déjà associé à l’OM lors du précédent mercato avant que le club phocéen ne mise finalement sur Igor Paixão. Auteur d’une saison particulièrement réussie sous les couleurs de Fenerbahçe, l’international malien continue de faire parler de lui. À seulement 23 ans, il a compilé 10 buts et 7 passes décisives en 25 rencontres de championnat, confirmant sa progression. 

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters marseillais commencent déjà à pousser sa candidature pour remplacer Greenwood en cas de départ cet été.« Dorgelès, j’espère vraiment que Marseille tentera sa chance si Mason part », a notamment écrit LePetitOM. Il n’est pas le seul à être sous le charme.

Une valeur de 20 M€ sur le marché 

Polyvalent, rapide et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Nene possède un profil qui pourrait correspondre aux besoins marseillais en cas de vente de Greenwood. Le dossier reste toutefois complexe. Sous contrat jusqu’en 2030 avec Fenerbahçe, le joueur bénéficie d’une forte valeur marchande. Le site spécialisé Transfermarkt l’estime actuellement à 20 millions d’euros, un montant qui pourrait même grimper en cas de concurrence sur le marché.

Pour l’heure, aucune négociation n’est évoquée, mais son nom pourrait rapidement refaire surface si l’OM venait à perdre l’un de ses principaux atouts offensifs. Une chose est sûre : les dirigeants marseillais anticipent déjà plusieurs scénarios pour éviter de se retrouver pris de court dans le dossier Greenwood.

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