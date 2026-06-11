RC Lens Mercato : Leca a déjà bouclé un premier départ !

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Le RC Lens va prêter son jeune ailier Anthony Bermont à Angers SCO pour la saison à venir, sans option d’achat.

Le RC Lens continue de gérer avec prudence la progression de ses jeunes talents. Selon les informations de L’Équipe, le club artésien et Angers SCO ont trouvé un accord pour le prêt d’Anthony Bermont, sans option d’achat, pour la saison prochaine. Le premier départ dans l’effectif artésien pour ce mercato, hormis les fins de contrat.

Âgé de 21 ans, l’ailier lensois est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2029. Formé au club, il incarne la continuité du projet de développement des jeunes issus de La Gaillette. En 2024-2025, il avait déjà été prêté à Annecy en Ligue 2, où il s’est illustré avec 33 matchs disputés, pour deux buts et une passe décisive, confirmant sa capacité à s’adapter au football professionnel.

Bermont n’a pas totalement convaincu à Lens

Avec l’arrivée de Pierre Sage, Bermont avait également connu ses premières apparitions avec le groupe professionnel lensois, totalisant onze convocations lors de la saison précédente. Une montée en puissance qui n’a néanmoins pas été totalement convaincante. Parfois aligné piston, parfois milieu offensif, Bermont ne semblait pas toujours concerné lors de ses entrées en jeu.

Ce nouveau prêt à Angers doit lui permettre de franchir un palier supplémentaire, cette fois au sein de l’élite. Après Hervé Koffi, Goduine Koyalipou, ou encore Rémy Labeau-Lascary (prêt finalement avorté) ces derniers mois, c’est un nouveau mouvement qui se dessine dans le sens Lens-Angers.