RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)

RC Lens Mercato : Rémy Labeau-Lascary quitte déjà Angers (officiel)
William Tertrin
30 août 2025

C’est officiel, Rémy Labeau-Lascary, qui vient d’être prêté à Angers, revient déjà au RC Lens.

Ce samedi, nous vous relayions qu’Angers SCO pourrait être contraint de mettre fin au prêt de Rémy Labeau-Lascary. Dans la foulée, le club angevin a publié un communiqué, dans lequel il explique traverser une grave crise économique avec un manque à gagner de près de 30 M€ sur deux saisons, lié notamment à l’effondrement des droits TV.

Pour préserver l’équilibre financier, le SCO a dû céder son attaquant Estéban Lepaul au Stade Rennais pour 15 millions d’euros bonus compris, malgré sa récente prolongation et sa volonté de rester. Cette opération, étalée sur plusieurs exercices, ne permet donc pas pour l’instant d’augmenter la masse salariale fixée par la DNCG.

En conséquence, le contrat de Rémy Labeau-Lascary, tout comme ceux de Steve Mounié ou de tout autre renfort, n’a pas pu être homologué lors de la commission spéciale. En ce sens, l’attaquant de 22 ans va revenir à Lens, avant d’être, peut-être, prêté à nouveau d’ici lundi.

Le communiqué complet du SCO

« Depuis deux saisons, l’ensemble du football français traverse une crise économique sans précédent. Là où Angers SCO aurait dû percevoir 19 M€ de droits audiovisuels en 2024-2025, le club n’en a touché que 7 M€. Cette saison, les recettes TV ne s’élèveront qu’à 3 M€. Ces écarts représentent un manque à gagner cumulé de près de 30 M€ sur deux exercices, qui ne peut être compensé qu’à travers les ventes de joueurs afin de préserver l’équilibre budgétaire et financier.

Dans ce contexte, le club a résisté aussi longtemps que possible pour conserver son attaquant Estéban Lepaul, avant de céder en responsabilité à la volonté clairement exprimée du joueur, en dépit de sa récente prolongation. Sa cession au Stade Rennais s’inscrit donc dans le respect du choix du joueur et la nécessité de protéger la pérennité du club.

Cependant, comme toute opération de transfert, cette dernière est étalée sur plusieurs exercices et ne permet donc pas, à ce stade, d’augmenter l’encadrement de notre masse salariale tel que fixé par la DNCG lors de l’examen de juin dernier. C’est la raison pour laquelle – et malgré le départ d’Estéban Lepaul – le contrat de Rémi Labeau Lascary n’a pu être homologué par la commission réunie spécialement hier en milieu d’après-midi, pas plus que n’aurait pu l’être celui de Steve Mounié ou de tout autre nouveau joueur.

Le club poursuit néanmoins ses efforts pour maintenir le cap et préserver son équilibre, en travaillant à retrouver progressivement des marges de manœuvre. La DNCG accomplit sa mission de contrôle avec rigueur, et nous entretenons un dialogue constant avec elle dans l’intérêt supérieur d’Angers SCO.

Nous mesurons la frustration et l’inquiétude de nos supporters, mais nous savons aussi leur fidélité et leur exigence. Comme lors du maintien obtenu la saison passée, nous partageons la volonté farouche de bâtir une équipe compétitive, digne de l’histoire et des couleurs du SCO.

Dans ce nouveau moment délicat, notre cap reste immuable : protéger aujourd’hui l’institution pour mieux la renforcer demain, et garantir à Angers SCO sa place durable dans l’élite du football français.

L’ensemble du club est mobilisé pour la réception du Stade Rennais demain. Plus que jamais, restons unis pour cette 3ème journée de championnat ».

