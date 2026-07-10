ASSE Mercato : les Verts officialisent une troisième recrue estivale !

L’ASSE tient son nouveau gardien. Le prometteur international U20 sénégalais Mamour Ndiaye s’est officiellement engagé avec les Verts en provenance de Sarpsborg, en Norvège.

L’ASSE poursuit activement son mercato estival. Après les arrivées de Sohaib Naïr et Jakob Breum, le club du Forez a officialisé la signature de Mamour Ndiaye, jeune gardien sénégalais en provenance de Sarpsborg 08, en Norvège. Une recrue qui s’inscrit pleinement dans la stratégie des Verts : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel capables de s’imposer sur le long terme.

Une nouvelle option derrière Gautier Larsonneur

Avec cette arrivée, Saint-Étienne renforce un poste jugé prioritaire durant ce mercato. Mamour Ndiaye viendra apporter une véritable concurrence à Gautier Larsonneur tout en poursuivant sa progression au sein d’un club qui envoie un très gros signal avec un début de mercato canon.

Son recrutement permet également aux dirigeants stéphanois d’anticiper l’avenir avec un gardien disposant d’une importante marge de progression, capable de devenir une valeur sûre dans les prochaines saisons.

L’ASSE est un club historique, que tout le monde espère connaître dans sa carrière. Je suis impatient de faire mes premiers pas en Vert. Ici, mon adaptation sera facilitée par ma maîtrise du français. J’ai envie de faire la connaissance de tous les supporters de ce club, de tous les Stéphanois en général. Je suis prêt à tout pour défendre les couleurs de ce club », a déclaré Mamour Ndiaye pour le site officiel du club.