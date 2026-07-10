RC Lens Mercato : pluie de bonnes nouvelles pour la signature d’Armando Obispo

Le RC Lens accélère sur le dossier Armando Obispo, et tous les voyants semblent progressivement passer au vert pour l’arrivée du défenseur du PSV.

Le RC Lens tient peut-être son prochain renfort défensif. À la recherche d’un défenseur central gaucher après le départ libre de Malang Sarr, le club nordiste a formulé une première offre au PSV Eindhoven pour recruter Armando Obispo. Selon De Telegraaf, les discussions entre les deux clubs sont actuellement en cours et se déroulent de manière constructive.

Le défenseur de 27 ans, international avec Curaçao, est considéré comme une priorité par les dirigeants lensois. Le Racing voit en lui un profil capable d’apporter de l’expérience, de la qualité de relance et un pied gauche précieux dans la construction du jeu. L’offre transmise au PSV est jugée sérieuse et les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente, toujours selon De Telegraaf. L’Équipe rajoute même que Obispo « serait lui aussi ouvert à une expérience au RC Lens ».

La 3e recrue du mercato en approche ?

Formé au PSV, où il évolue depuis son plus jeune âge, Armando Obispo a disputé plus d’une centaine de rencontres avec l’équipe première. Malgré plusieurs blessures au cours de sa carrière, il sort d’une saison convaincante qui lui a permis de retrouver du temps de jeu et de se mettre en évidence avec la sélection de Curaçao lors de la Coupe du monde 2026. Son contrat avec le club néerlandais court jusqu’en juin 2027.

Pour les Sang et Or, cette piste s’inscrit dans une volonté claire de renforcer l’axe de la défense avec un joueur déjà habitué aux exigences du haut niveau européen (une trentaine de matchs en Coupe d’Europe). Gaucher, expérimenté et rompu aux joutes de l’Eredivisie, Obispo coche de nombreuses cases recherchées par la cellule de recrutement lensoise.

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais les échanges entre le RC Lens et le PSV sont décrits comme positifs. Si les négociations se poursuivent sur cette dynamique, le défenseur pourrait rapidement être la prochaine recrue du mercato lensois après Cuisance et Hazard.