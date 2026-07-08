À LA UNE DU 8 JUIL 2026
[20:20]RC Lens : Toppmöller n’épargne déjà pas Thauvin & Co ! 
[20:00]OM Mercato : c’est bouclé pour Greenwood, son prix est une énorme surprise ! 
[19:40]ASSE Mercato : énorme coup dur pour Larsonneur ! 
[19:20]PSG Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir de Barcola ! 
[19:00]Stade Rennais Mercato : Thomasson dévoile les vraies raisons de son départ du RC Lens 
[18:40]FC Nantes Mercato : coup de froid pour l’arrivée de Cafaro ! 
[18:20]ASSE : le nouveau maillot des Verts dévoilé, les supporters ont une nouvelle attente de taille !
[18:00]PSG Mercato : Campos perd ses nerfs pour un attaquant et envoie tout valser !
[17:40]OM, RC Lens, Stade Rennais, LOSC Mercato : double coup de tonnerre pour Martin Terrier ! 
[17:20]France – Maroc : coup dur pour Olise avant le choc des quarts du Mondial !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Thomasson dévoile les vraies raisons de son départ du RC Lens 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 19:00
Adrien Thomasson (Stade Rennais)

Adrien Thomasson (32 ans) a effectué sa reprise au Stade Rennais et en a profité pour expliquer les raisons de son départ du RC Lens. 

Adrien Thomasson n’a pas tardé à revenir sur le sujet qui intrigue de nombreux supporters du RC Lens. À l’occasion de sa reprise avec le Stade Rennais, le milieu de terrain de 32 ans a expliqué les véritables raisons qui l’ont poussé à tourner la page lensoise.

Thomasson comprend les supporters du RC Lens 

Après la fin de son contrat chez les Sang et Or, l’international français s’est engagé avec le Stade Rennais, où il retrouve notamment Arnaud Pouille et Brice Samba. Face aux médias, Thomasson a tenu à clarifier son choix : « Je peux comprendre les interrogations des supporters lensois. Mais je suis arrivé à un point de ma carrière où j’avais besoin de relever un nouveau défi. J’ai senti un discours à Rennes qui correspondait totalement à mes ambitions personnelles très élevées. Ça s’est fait assez naturellement. »

Le facteur Haise a pesé au Stade Rennais 

L’ancien capitaine du RC Lens insiste également sur le fait que sa décision n’a pas été précipitée : « J’étais en fin de contrat. Dès les premières discussions, ça a été un choix logique. J’ai pris le temps de réfléchir, car j’avais plusieurs opportunités. » Un discours qui devrait apaiser une partie des supporters lensois, nombreux à avoir regretté son départ cet été.

Au Stade Rennais, Franck Haise compte beaucoup sur son expérience pour encadrer un effectif profondément remanié et appelé à disputer plusieurs compétitions cette saison. Les retrouvailles entre Adrien Thomasson et le RC Lens sont déjà programmées. Le milieu rennais retrouvera les Sang et Or au Roazhon Park le week-end du 16 janvier, avant un déplacement chargé en émotion à Bollaert-Delelis lors de la dernière partie de saison.

Stade RennaisRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : RC Lens, Stade Rennais