Adrien Thomasson (32 ans) a effectué sa reprise au Stade Rennais et en a profité pour expliquer les raisons de son départ du RC Lens.

Adrien Thomasson n’a pas tardé à revenir sur le sujet qui intrigue de nombreux supporters du RC Lens. À l’occasion de sa reprise avec le Stade Rennais, le milieu de terrain de 32 ans a expliqué les véritables raisons qui l’ont poussé à tourner la page lensoise.

Thomasson comprend les supporters du RC Lens

Après la fin de son contrat chez les Sang et Or, l’international français s’est engagé avec le Stade Rennais, où il retrouve notamment Arnaud Pouille et Brice Samba. Face aux médias, Thomasson a tenu à clarifier son choix : « Je peux comprendre les interrogations des supporters lensois. Mais je suis arrivé à un point de ma carrière où j’avais besoin de relever un nouveau défi. J’ai senti un discours à Rennes qui correspondait totalement à mes ambitions personnelles très élevées. Ça s’est fait assez naturellement. »

Le facteur Haise a pesé au Stade Rennais

L’ancien capitaine du RC Lens insiste également sur le fait que sa décision n’a pas été précipitée : « J’étais en fin de contrat. Dès les premières discussions, ça a été un choix logique. J’ai pris le temps de réfléchir, car j’avais plusieurs opportunités. » Un discours qui devrait apaiser une partie des supporters lensois, nombreux à avoir regretté son départ cet été.

Au Stade Rennais, Franck Haise compte beaucoup sur son expérience pour encadrer un effectif profondément remanié et appelé à disputer plusieurs compétitions cette saison. Les retrouvailles entre Adrien Thomasson et le RC Lens sont déjà programmées. Le milieu rennais retrouvera les Sang et Or au Roazhon Park le week-end du 16 janvier, avant un déplacement chargé en émotion à Bollaert-Delelis lors de la dernière partie de saison.