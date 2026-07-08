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FRANCE

RC Lens, OM, Stade Rennais : coup de théâtre pour l’avenir de Pablo Pagis !

Par Louis Chrestian - 8 Juil 2026, 10:20
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, le RC Lens ou encore le Stade Rennais, Pablo Pagis ne semble pourtant pas être au cœur d’une bataille sur le mercato. Bien au contraire.

Alors que son nom circule régulièrement depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant de Lorient n’aurait, à ce stade, reçu aucune offre concrète. Une information confirmée par Laurent Koscielny en conférence de presse, alors que les Merlus s’apprêtent à vivre un été particulièrement mouvementé.

Pablo Pagis, aucune approche concrète pour le moment

Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en 2027, Pablo Pagis reste l’un des joueurs les plus surveillés de l’effectif breton. Ses performances ont forcément attiré l’attention, notamment après une saison où il a su se montrer décisif et s’imposer comme l’un des éléments offensifs à suivre.

Mais malgré les rumeurs autour de l’OM, du RC Lens et du Stade Rennais, aucune proposition officielle n’est arrivée sur la table lorientaise. Laurent Koscielny a d’ailleurs assuré que l’avenir du joueur dépendrait avant tout des opportunités susceptibles de satisfaire toutes les parties.

Autrement dit, Lorient n’est pas fermé à un départ, mais il faudra une offre sérieuse, à la hauteur des attentes du club et du projet sportif du joueur.

Les 25 M€ demandés par Lorient refroidissent-ils les clubs ?

Le dossier pourrait surtout être bloqué par le prix réclamé par le FC Lorient. Les Merlus auraient fixé la barre à environ 25 millions d’euros pour laisser filer Pablo Pagis.

Un montant important, voire dissuasif pour plusieurs prétendants français. L’OM, Lens ou Rennes pourraient apprécier le profil du joueur, mais aucun n’a encore décidé de passer à l’action à ce tarif.

Cette absence d’offre peut donc s’expliquer par une stratégie d’attente, mais aussi par le montant fixé par Lorient. Les clubs intéressés pourraient espérer voir les exigences bretonnes baisser au fil du mercato, surtout si aucune offensive concrète ne se présente.

Lorient prépare un été de grands changements

Une chose est certaine : le FC Lorient devrait connaître un été animé. Laurent Koscielny a annoncé qu’il y aurait « pas mal de turnover » dans l’effectif afin d’apporter du sang neuf et de reconstruire un groupe après plusieurs départs.

Des recrues sont attendues dans chaque ligne, tandis que certains cadres pourraient quitter le club en cas d’opportunité intéressante. Pablo Pagis fait forcément partie des dossiers à surveiller, même si son départ est loin d’être acté aujourd’hui.

Pour l’instant, le scénario est clair : beaucoup de rumeurs, mais aucune offre. Et à 25 M€, Lorient ne compte visiblement pas brader son attaquant.

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