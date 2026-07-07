Le nouveau directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi semble avoir déjà un axe fort pour recruter au mercato estival.

À peine installé aux commandes du mercato marseillais, Grégory Lorenzi imprime déjà sa patte. Le nouveau patron du recrutement de l’OM cible des profils bien connus de la Ligue 1, capables d’apporter un rendement immédiat sans miser uniquement sur les grandes stars.

Gourna-Douath ciblé par Lorenzi ?

Selon Jeunes Footeux, deux noms ressortent particulièrement de la short-list marseillaise : Lucas Gourna-Douath et Lassine Sinayoko. Le premier ne manque pas d’arguments. Formé à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath a retrouvé des couleurs lors de son prêt au Havre en provenance du RB Salzbourg.

Ses performances ont convaincu de nombreux observateurs, au point de relancer sa cote sur le marché. Estimé à environ 6 millions d’euros, le milieu de terrain de 21 ans représente une opportunité intéressante pour renforcer l’entrejeu olympien tout en conservant une forte marge de progression.

L’OM en pince vraiment pour Sinayoko

L’autre piste mène à Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Ligue 1 avec 12 buts et 4 passes décisives. Un rendement qui confirme son évolution après un mercato estival 2025 mouvementé, marqué par un transfert avorté vers le RC Lens. Loin de se laisser perturber, l’international malien a répondu sur le terrain en devenant l’un des principaux artisans du maintien de l’AJA.

Son profil plaît particulièrement à Grégory Lorenzi. Joueur généreux, puissant, capable de multiplier les efforts et de peser sur les défenses adverses, Sinayoko correspond parfaitement au type de recrutement que privilégie désormais l’OM. Reste toutefois un obstacle majeur : le prix. Auxerre réclamerait environ 15 millions d’euros pour laisser partir son buteur, tandis que le dossier Gourna-Douath apparaît financièrement plus accessible. Entre un ancien grand espoir de l’ASSE et l’une des révélations offensives de la dernière saison de Ligue 1, Grégory Lorenzi semble en tout cas avoir déjà défini le profil des futurs renforts marseillais.