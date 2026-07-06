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OM Mercato : à peine arrivé, Genesio veut déjà chiper une recrue mondiale au LOSC ! 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 21:20
Nabil Bentaleb (LOSC)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À peine installé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio aurait déjà identifié l’une de ses priorités.

Bruno Genesio n’a pas tardé à dessiner les contours de son futur effectif à l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen pour les deux prochaines saisons, il pousserait déjà en interne pour attirer Nabil Bentaleb, libre de tout contrat depuis le 30 juin.

Genesio veut relancer Bentaleb

Auteur d’une saison convaincante avec le LOSC, le milieu de terrain de 31 ans reste une priorité pour les dirigeants lillois. Olivier Létang lui a transmis une offre de prolongation et le vestiaire nordiste milite également pour son maintien, tant son influence est importante au sein du groupe. Le site Jeunes Footeux confirme que l’OM s’est invité dans la course. Genesio connaît parfaitement l’international algérien, dont il avait fait l’un de ses hommes de confiance à Lille. 

Son profil de milieu expérimenté, capable d’apporter du volume de jeu, du leadership et son vécu européen, correspond pleinement aux attentes du nouvel entraîneur marseillais. Grégory Lorenzi partage également cette analyse. Le directeur sportif verrait d’un très bon œil l’arrivée d’un joueur libre, une opportunité précieuse dans un contexte financier particulièrement contraint.

Le remplaçant idéal à Højbjerg ?

L’OM doit en effet composer avec les restrictions imposées par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, mais aussi avec les exigences de la DNCG, qui encadre la masse salariale et les indemnités de transferts. Dans ces conditions, les bonnes affaires sont devenues une priorité. Avant d’envisager une offensive concrète, Marseille devra toutefois alléger sa masse salariale. 

Plusieurs départs sont attendus dans les prochaines semaines, notamment celui de Pierre-Emile Højbjerg, dont le salaire figure parmi les plus élevés de l’effectif. Libre, expérimenté et parfaitement compatible avec les contraintes budgétaires du club, Nabil Bentaleb réunit tous les ingrédients pour devenir l’un des premiers dossiers chauds de l’ère Bruno Genesio. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à convaincre le milieu de tourner le dos au LOSC.

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