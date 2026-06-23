Alors que Davide Ancelotti a remplacé Bruno Genesio sur le banc du LOSC, le club nordiste devrait annoncer la signature d’un jeune ailier prometteur.

Le LOSC continue de sécuriser ses jeunes talents. Alors que le mercato lillois se poursuit dans la calme, les dirigeants nordistes travaillent également sur l’avenir de leur centre de formation. Et selon Africafoot, Yéli Traoré serait sur le point de franchir une étape majeure dans sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec le club nordiste. Une excellente nouvelle pour un joueur considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération.

Un pur produit de la formation lilloise

Arrivé au LOSC en 2020 après des passages au Paris FC et à l’US Torcy, Yéli Traoré a suivi un parcours exemplaire au sein du club. Le jeune ailier a progressivement gravi tous les échelons de la formation lilloise, des U15 jusqu’à l’équipe réserve, en passant par les U17 et les U19 nationaux. À seulement 19 ans, il récolte aujourd’hui les fruits de sa progression.

Lors du dernier exercice, le Franco-Malien a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues. Avec les U19 nationaux, il a inscrit 4 buts en 12 apparitions avant de poursuivre sa montée en puissance avec l’équipe réserve en National 3. Sous les couleurs de la réserve lilloise, il a participé à 18 matches, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son développement constant au fil des saisons.

Le LOSC prépare l’avenir

Capable d’évoluer sur les deux ailes de l’attaque, Yéli Traoré possède une polyvalence particulièrement appréciée dans le football moderne. Cette capacité à jouer aussi bien à gauche qu’à droite représente un atout supplémentaire pour un joueur qui cherche désormais à se rapprocher du groupe professionnel. Les recruteurs du LOSC voient en lui un élément capable de poursuivre sa progression dans les années à venir.

Lille n’est toutefois pas seul sur le dossier. Selon Africafoot, plusieurs clubs allemands, portugais et belges suivent également avec attention l’évolution du jeune ailier. Une raison supplémentaire pour les Dogues d’accélérer afin de sécuriser l’avenir de l’un de leurs meilleurs espoirs. Cette future signature s’inscrit dans la politique menée depuis plusieurs années par le LOSC, qui cherche à valoriser et protéger les talents issus de son académie. Pour Yéli Traoré, le plus difficile commence.