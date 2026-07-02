RC Lens Mercato : un très gros coup a été bouclé… en provenance du LOSC !

Le RC Lens tient un nouveau renfort pour son avenir. Les Sang et Or vont accueillir l’un des plus gros espoirs du centre de formation… du LOSC.

Le RC Lens poursuit son travail de fond sur le marché des jeunes talents. Selon les informations de Foot Mercato, le Racing est parvenu à convaincre Hugo Bayomog de rejoindre l’Artois. Le latéral droit de 17 ans, considéré comme l’un des meilleurs éléments de la génération 2008 du LOSC, va signer un contrat de stagiaire professionnel de deux saisons avec les Sang et Or.

En attirant Hugo Bayomog, Lens s’offre un défenseur au profil très prometteur. Auteur d’une excellente deuxième partie de saison avec la réserve lilloise en National 3, le jeune défenseur a disputé 17 rencontres, inscrit un but et délivré deux passes décisives. Sa capacité à évoluer aussi bien comme latéral droit, latéral gauche ou défenseur central fait de lui un joueur particulièrement apprécié des recruteurs.

Le Racing remporte ainsi la bataille face à plusieurs clubs français et étrangers, notamment le RSC Anderlecht, également intéressé par le dossier.

Le LOSC paie sa gestion du dossier

Si Lens peut savourer cette arrivée, le LOSC risque de nourrir quelques regrets. En fin de contrat aspirant, Hugo Bayomog a bien reçu une proposition de contrat stagiaire professionnel, mais celle-ci est arrivée trop tard pour empêcher la concurrence de s’activer. Cette situation a permis au RC Lens de convaincre le joueur de poursuivre sa progression sous les couleurs sang et or.

Au-delà de son aspect sportif, cette signature possède une forte portée symbolique. Voir l’une des plus grandes promesses du centre de formation lillois rejoindre le rival lensois constitue un véritable coup de théâtre. Pour rappel, un an plus tôt, Lens avait chipé à Lille David Ducourtioux, devenu nouveau directeur du centre de formation lensois.

Ce départ s’inscrit dans une série de pertes pour le LOSC, qui voit plusieurs talents de sa génération 2008 quitter le club ces dernières semaines. Pour le RC Lens, cette opération confirme une volonté de renforcer son vivier avec les meilleurs jeunes profils de la région et de préparer l’avenir avec des joueurs à fort potentiel.