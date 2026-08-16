OM : Le scénario d’un mercato sans recrue prend sérieusement de l’épaisseur

Toujours freiné par ses contraintes financières, l’OM pourrait traverser tout le mercato estival sans enregistrer le moindre renfort. L’échec annoncé de la piste Lucas Perri illustre une situation de plus en plus préoccupante pour Bruno Genesio.

Le dossier Perri échappe définitivement à l’OM

On vous en parlait samedi : l’OM avait trouvé un accord avec Lucas Perri, sans pouvoir avancer concrètement auprès de Leeds. Depuis, le dossier a pris une tournure encore plus défavorable pour le club phocéen.

Le gardien brésilien devrait finalement rejoindre le Torino dans le cadre d’un prêt payant d’1 M€, assorti d’une option d’achat fixée à 14 M€. Le joueur a donné son accord au club italien et la piste marseillaise est désormais refermée.

Lucas Perri va rejoindre le Torino, et non l’OM. Le gardien de Leeds arrive en prêt payant avec une option d’achat. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088983254481207596

L’OM incapable de formuler une offre ferme

Le cas Perri dépasse le simple échec sur un poste ciblé. À en croire Adrien Pittore, cité par Foot01, l’hypothèse d’un mercato sans aucune recrue gagne désormais en crédibilité. Tant que Marseille ne peut pas transmettre d’offre ferme, ses accords avec les joueurs risquent de rester sans lendemain.

La DNCG et l’UEFA imposent au club olympien de retrouver une marge financière avant de se renforcer. Pour débloquer la situation, la direction doit vendre plusieurs éléments, de préférence ceux disposant des valeurs marchandes les plus importantes.

Une situation inquiétante pour Bruno Genesio

Officiellement, les dirigeants marseillais continuent de promettre des renforts. En coulisses, Frank McCourt ne serait toutefois pas opposé à l’idée de boucler l’été sans recruter si les conditions financières ne sont pas réunies.

Bruno Genesio connaissait les difficultés de l’OM au moment de son arrivée, mais leur ampleur pourrait contrarier ses plans. À l’approche de la réception de Strasbourg au Vélodrome, le nouvel entraîneur doit pour l’heure composer avec les moyens du bord, alors que d’autres départs restent attendus avant la fermeture du marché.