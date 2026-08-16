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FRANCE

OM : Genesio a remis de l’ordre dans le vestiaire et continue son bras de fer avec ses dirigeants pour Höjbjerg !

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 14:00
Bruno Genesio (OM)

Si Bruno Genesio a remis le vestiaire de l’OM au carré, il garde sa ligne de conduite dans le dossier Pierre-Emile Höjbjerg.

L’arrivée de Bruno Genesio semble déjà produire ses premiers effets dans le vestiaire de l’OM. Le technicien français aurait notamment gagné la confiance de ses joueurs grâce à une ligne de conduite très claire : protéger son groupe et assumer ses décisions.

Genesio gagne la confiance du vestiaire

Selon La Provence, les joueurs marseillais apprécieraient particulièrement l’attitude de leur nouvel entraîneur. Dans l’entourage d’un joueur de l’OM, on souligne notamment la manière dont Genesio aurait pris position pour ses hommes : « Pas tous les coaches ne se mouillent pour leurs joueurs de la sorte. Ils y sont sensibles, ça a fait son petit effet. C’est le genre d’événement qui peut souder un groupe derrière son chef de file. »

Un message fort envoyé au vestiaire. Genesio semble ainsi vouloir installer rapidement une relation de confiance avec ses joueurs, quitte à parfois s’exposer face à sa direction. Cette volonté de protéger son groupe se retrouve également dans la situation de Pierre-Emile Höjbjerg. Le milieu danois a récemment été privé du brassard de capitaine par la direction marseillaise. Une décision que Bruno Genesio n’avait pas caché ne pas partager. Le technicien avait déjà expliqué publiquement qu’il aurait préféré conserver Höjbjerg comme capitaine.

Le dossier Höjbjerg toujours brûlant

Selon L’Équipe, l’entraîneur marseillais a pourtant décidé de continuer à faire confiance à son joueur sur le terrain. Genesio a titularisé Höjbjerg et devrait continuer à le faire tant que le Danois sera encore présent à l’OM ! Une position qui pourrait encore provoquer quelques tensions en interne.

Le message du coach semble en tout cas limpide : indépendamment de la situation contractuelle du joueur ou des intentions de la direction concernant son avenir, Höjbjerg reste un élément important de son équipe. Le Danois reste donc au centre des discussions à Marseille. Entre la perte du brassard, les intentions de la direction et la confiance maintenue par Genesio, son cas est loin d’être réglé.

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