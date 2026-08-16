OM Mercato : Marseille a pris un gros stop pour un latéral droit très convoité

L’OM a tenté d’avancer sur la piste Rafik Belghali, arrière droit algérien. Mais le Hellas Vérone a repoussé la première proposition marseillaise.

L’OM devra encore patienter pour Rafik Belghali. D’après Nicolò Schira, le Hellas Vérone a refusé une offre de l’Olympique de Marseille pour le défenseur algérien. Le club italien souhaite désormais une opération définitive pour accepter de laisser partir son joueur.

L’OM devra revoir sa proposition

Marseille avait initialement exploré la possibilité d’un prêt avec option d’achat. Des informations publiées ces dernières semaines évoquaient notamment un prêt avec obligation d’achat de 13 M€, alors que Vérone valoriserait son joueur à environ 15 millions d’euros.

Le dossier reste donc ouvert, mais l’OM connaît désormais la position du Hellas : le club italien privilégie une vente définitive. Un nouveau montage devra ainsi être trouvé entre les deux formations si Marseille souhaite boucler l’arrivée du latéral.

Belghali toujours très convoité

À 24 ans, Rafik Belghali s’est également attiré les regards de plusieurs clubs italiens. L’AS Roma et l’Inter Milan ont notamment manifesté leur intérêt pour le joueur. Arrivé de Malines à Vérone en 2025, l’international algérien possède encore un contrat longue durée avec le club italien. Son profil de latéral droit offensif explique notamment l’intérêt suscité sur le marché.

Pour l’OM, le message est donc clair : il faudra probablement payer pour recruter Belghali. Les prochaines discussions avec le Hellas Vérone permettront de savoir si Marseille est prêt à modifier sa proposition pour s’offrir le défenseur algérien. Mais, au vu du montant, le dossier paraît déjà bien trop inaccessible pour les finances marseillaises.