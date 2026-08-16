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FRANCE

FC Nantes : les Kita auraient quitté le navire ! 

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 13:40
Waldemar Kita (FC Nantes)

Alors que le FC Nantes reste sur deux défaites pour débuter la Ligue 2, les Kita ne répondent déjà plus à la direction de la Maison Jaune.

Le FC Nantes traverse un début de saison très compliqué. Après deux journées de Ligue 2, les Canaris comptent deux défaites et occupent déjà la dernière place du classement. Une situation qui met forcément Michel Der Zakarian sous pression.

Les Kita très discrets au FC Nantes 

Les mauvais résultats commencent à avoir des conséquences en interne. Emmanuel Merceron affirme notamment que le poste de l’entraîneur nantais serait déjà sérieusement menacé : « Ouest France confirme que le poste de Der Zakarian est déjà très menacé et que les Kita ont disparu de la circulation, laissant ce pauvre Mao gérer le sportif. » Une information qui confirme les tensions évoquées ces derniers jours autour de l’avenir du technicien.

Alors que la situation sportive du FC Nantes devient préoccupante, Waldemar et Franck Kita seraient beaucoup moins présents dans la gestion du quotidien sportif. Cette absence pèserait notamment sur Mao, désormais en première ligne pour gérer les problèmes rencontrés par l’équipe. Une situation loin d’être idéale alors que le club doit rapidement réagir.

Une crise qui pourrait s’accélérer

Après les revers contre le Red Star puis Laval, le FC Nantes doit désormais impérativement retrouver le chemin de la victoire le week-end prochain contre Rodez. Ce prochain rendez-vous sera donc particulièrement important pour Der Zakarian.

Un nouveau mauvais résultat pourrait accentuer encore la pression autour du coach et pousser la direction à prendre une décision. Le FC Nantes espère évidemment éviter un changement d’entraîneur aussi tôt dans la saison. Mais après seulement deux journées, le contexte est déjà particulièrement tendu.

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