La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Michel Der Zakarian est sur la sellette, le FC Nantes pourrait acter deux prochaines recrues sur ce mercato afin de relancer les Canaris en Ligue 2.

Le FC Nantes n’a pas encore réussi à lancer sa saison. Battus par le Red Star (0-1) puis à Laval (1-2), les Canaris occupent la dernière place de Ligue 2 et voient déjà la pression monter autour de Michel Der Zakarian. Mais le contenu du dernier match laisse entrevoir quelques motifs d’espoir.

Der Zakarian a déjà changé son système

Avec le soutien de la Brigade Loire, le FC Nantes a affiché un visage beaucoup plus cohérent à Laval. Michel Der Zakarian avait notamment abandonné la défense à cinq et certains choix qui avaient suscité l’incompréhension lors de la première journée contre le Red Star.

Le technicien nantais a cette fois opté pour un 4-3-3, un système qui semble davantage correspondre aux qualités des joueurs à sa disposition. Le problème se situe désormais ailleurs : le FC Nantes manque encore de solutions offensives pour réellement faire la différence dans les derniers mètres.

Un ou deux renforts offensifs attendus

Selon L’Équipe, Michel Der Zakarian attend encore un ou deux éléments offensifs. Le FC Nantes chercherait notamment un joueur capable d’évoluer sur un côté ainsi qu’un profil axial. Une arrivée supplémentaire pourrait devenir encore plus importante si Ignatius Ganago venait à quitter le club avant la fermeture du mercato. La direction nantaise doit donc désormais accélérer pour offrir davantage de solutions à son entraîneur. Le mercato des Canaris n’est pas totalement à remettre en cause.

Le club s’est déjà renforcé avec plusieurs joueurs expérimentés comme Dupé, Perrin, Corredor, Cafaro et Sow. Le FC Nantes a également réussi à prolonger le contrat de Guilbert. Dans le même temps, le club a réalisé une opération financière particulièrement importante avec le transfert d’Abline à Monaco, pour un montant de l’ordre de 30 millions d’euros. Les dirigeants ont aussi allégé l’effectif avec plusieurs départs, notamment ceux de Lafont, Awaziem, Duverne et Yousuf. Malgré ce travail effectué en coulisses, les résultats ne suivent pas encore et le temps presse.